– Gazdasági válság, háború, forint-euró, a gáz, a villany árának változásai... Mi lesz, ha... Most azért vagyok itt nagy örömmel, mert az Úristen adott bölcsességet. Jó döntést hoztak és több mint 500 gyermek megnyugtató elhelyezését látjuk a város egyik legjobb iskolájában. Nagyon jó az oktatás, a nevelőmunka. De a legfontosabb az, hogy bölcsességet is szerezzenek e falak között –hangsúlyozta az esperes.

Szalkay Róbert, az Orosházi Református Egyházközség lelkipásztora, az iskola ifjúsági lelkésze felelevenítette a kezdeteket, a 2011-es évet, amikor a létszám csökkenő tendenciát mutatott. Ezt sikerült megállítaniuk.

– Akkoriban még az okozott számunkra feladatot, hogy visszafordítsuk a negatív tendenciát, hogy növeljük a gyermekek létszámát. Isten meghallgatta imádságainkat, fáradozásainkat és ma már az jelent nekünk problémát, hogy miként helyezzük el azt a sok tanulót, akik iskolánkba jelentkeznek. Hosszas előkészítés után úgy döntöttünk, konténertantermeket létesítünk. Amikor ennek híre lett, jóslatok keltek szárnyra. Ám a valóság az, hogy itt korunk legmodernebb konténertantermei készültek el – mondta a lelkész és invitálta a jelenlévőket, hogy erről majd személyesen győződjenek meg.

Dávid Zoltán polgármester, aki e falak között volt diák, arra emlékeztetett, hogy sok-sok technikai kérdésre keresték közösen a megoldást.

– Minden munkával töltött perc megérte, mert valóban korszerű, mindennel felszerelt, biztonságos és szép környezetbe kerülhettek a gyerekek. Orosháza önkormányzata, a polgármesteri hivatal munkatársai örömmel segédkeztek mindenben. A másodikosok méltó környezetben kezdhették el pénteken itt a tanulást. Biztos vagyok abban, hogy izgatottan vették birtokba új osztálytermeiket és a szülők is megnyugodtak, hogy az iskola most is gondosan, körültekintően, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva járt el. Nem csupán a csoportbontások, hanem az iskola tanulói létszáma is szükségessé tette az új egység létrejöttét. Ez pedig azt bizonyítja számomra, hogy ez a nagy múltú iskola jó kezekben van, a református egyházközség szívén viseli a diákok jövőjét éppen úgy, mint a kényelmét. Egyben azt is jelzi, hogy az orosházi családok bizalommal vannak az iskola iránt, büszkén és örömmel íratják ebbe az iskolába a gyermekeiket, mert tudják, hogy olyan útravalót, értékrendet és tudást kapnak itt a diákok, amikre egész életükben bátran támaszkodhatnak– zárta gondolatait a városvezető.

Víghné Pintér Lilla igazgatónő felelevenítette az előkészület és a kivitelezés elmúlt két évét. Elárulta, sok nehézséggel, küzdelemmel, de örömmel, összefogással és áldozatos kitartó munkával megvalósították a bővítést. Kifejezte köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak e fejlesztéshez, majd átadták az iskola ajándékait a vendégeknek.

Az ünnepség végén áldást mondott dr. Fekete Károly, majd elvágták a nemzeti színű szalagot és mindenki megnézhette a létesítményt belülről is.