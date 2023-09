A jövőben minden képviselő-testületi ülést követően röviden tájékoztatást adok arról, hogy miket tárgyalt és miről döntött a grémium – ismertette a lakossággal kedden Szelezsán György, Elek polgármestere. Hozzátette, aki azonban részletesebben is tanulmányozni szeretné a testület munkáját, az az ülésről készült vágatlan felvételt megtekintheti az "Elek az Én Városom" facebook oldalon. Továbbá legkésőbb az ülést követő 15. napon a városi honlapon megjelenő jegyzőkönyvet is elérheti.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a legutóbbi, napokban tartott képviselő-testületi ülésen tizenkettő nyílt napirendet tárgyaltak, majd zárt ülésen lakossági kérelmeket bíráltak el.

Szelezsán György a legfontosabb napirendeket kiemelve elmondta, az ülésen bemutatkozott Szepesi Sándor r. alezredes, a Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség új kirendeltségvezetője.

Tárgyalták és elfogadták az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények, valamint a közös önkormányzati hivatal első féléves gazdálkodását és a szükséges módosításokat is elfogadták a költségvetési rendeletek vonatkozásában. Összességében megállapítható, hogy az idei évüket eddig a racionális, takarékos gazdálkodás jellemezte, a működésük mind szakmai, mind gazdasági szempontok szerint stabil.

Idén is kiírják a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, mellyel havonta minden eleki felsőoktatásban részesülő fiatal, aki kérelmet ad be, havi 21 ezer forintos támogatáshoz jut. Fontos, hogy a pályázatnak van középiskolások részére adható támogatása is, a részletekről pedig hivatali munkaidőben érdeklődhetnek az érintettek dr. Nagy Sándor jegyzőnél.

Tárgyalták és elfogadták a Városi Óvoda és Bölcsőde munkatervét, illetve megüresedett egy önkormányzati lakás, ezért a hatályos rendeletük szerint döntöttek pályázat kiírásáról, önkormányzati tulajdonú bérlakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozóan.

Végül szintén tárgyaltak az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, (kivéve az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokat), eszközök, helyiségek és egyéb, bérleti jogviszonyt képező ügyletek mértékét, díját. Minimális mértékben emelték néhány tétel bérleti díját, de a korábban elfogadott és érvényben lévő kedvezmények a jövőben is megmaradnak.