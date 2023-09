Az eseményre 34 településről érkeztek, Orosházától Békésen át Biharugráig, és összesen 21 csapat készített kolbászt, az egyletek teljesítményét szakértő zsűri értékelte. A programot zene és tánc, kulturális műsor egyaránt színesítette.

Szrenka Pálné elnök elmondta, hogy a szövetség közösségépítő céllal rendezi meg minden évben a kolbászolimpiát, hogy az idősek szeretetben és együtt legyenek, beszélgessenek. Kiemelte, hogy a szövetség a legaktívabb segítőit is jutalmazta, ugyanis, mint fogalmazott, csapatmunkáról van szó.

– Azok a nyugdíjasok, akik közösségbe járnak, nem magányosak, a közösségi létnek jótékony hatása van – folytatta. Szerinte sokan vannak egyedül, főleg a kistelepüléseken, mivel elkerültek a gyerekek, ezért fontos elmenni a klubokba, részt venni a klubok és a szövetség rendezvényein.

A kolbászolimpia a szövetség egyik, ha nem a legnagyobb eseménye. Emellett szerveznek szavalóversenyeket, dalköröknek és szólóénekeseknek is megmérettetéseket, egészség és sportnapot, de kirándulásokat is, azaz igyekeznek széles repertoárt kínálni. Szrenka Pálné elnök szerint folytatni is kell ezeket a programokat, hiszen látni, hogy ilyenkor a nyugdíjasok elégedettek és jól érzik magukat. A rendezvények pedig értük vannak, azért, hogy aktívak legyenek.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, hogy több százan szórakoztak, töltöttek el egy csodás napot a CsabaParkban. Mint fogalmazott, az időt nem lehet megállítani, de a szép és jó pillanatokat meg lehet ismételni, és ilyennek mondta a kolbászolimpiát is, amelyet évről évre megtartanak. Fontosnak nevezete az idősekről való gondoskodást, mivel a legutóbbi adatok szerint közel 2 millióan vannak itthon a 65 éven felüliek, valamint 2,5 millióan részesülnek nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy 1991-ben nyilvánították október 1-jét az idősek világnapjának, és hogy nemes, tisztességes és bölcs gondolat volt ezt a döntést meghozni, hiszen ezzel is hálát mondhatnak az időseknek. Hangsúlyozta, a mai időseknek köszönhető, hogy nyugodt és békés országban élhetünk, fejlődőképes rendszert teremtettek, ezért meg kell becsülni őket. Örömmel tapasztalta, hogy sok szervezet van Békéscsabán és Békés vármegyében, amely nem hagyja magára az időseket.