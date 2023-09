– Volt kitől tanulnom, hiszen édesapámat és édesanyámat is megkoronázták már a Csabai Kolbászfesztivál nemzetközi szárazkolbászversenyén – hangsúlyozta az ifjabb Juhász György. – Labdarúgóként az egész megyét, sőt, szinte az egész országot bejártam, számos csapatban játszottam még jóval harmincon túl is. Így tehát a kapcsolatokkal nincs gond, miként a rendelésekkel sem, mert a jóra vevők az emberek. Természetesen, miként a pályán, úgy a kolbászkészítésben is mindent bele kell adni, naponta meg kell küzdeni az eredményért. A csabai kolbásznak híres a neve, és ezt a hírnevet tősgyökeres csabaiként nekem is meg kell őriznem.

Juhász György kiemelte, van számos serlege, érme futballista korszakából, a szárazkolbászverseny aranyérme viszont még hiányzik a vitrinből. Október 5-én, az október 19–22. közötti Csabai Kolbászfesztivál beharangozója lesz a nemzetközi szárazkolbászverseny a Csabai Rendezvénypajtában. Ott eldől az eredmény, de a díjakat a fesztivál nyitónapján adják át.

A családdal közösen vékonykolbászt is készítenek, sütni és füstre egyaránt

Fotó: Bencsik Ádám

– Szeretnék szüleim nyomdokaiba lépni, vagyis nyerni a versenyen. Persze, mindenkinek ez a vágya kimondva vagy kimondatlanul. Mindenki a saját kolbászát tartja a legjobbnak, hiszen másként bele sem fogna az előállításába. Itt viszont a zsűri dönt, hogy a sok kiváló kolbász közül melyek a legkiválóbbak – ecsetelte a kistermelő. – Akkor sem bánkódom majd, ha édesanyám vagy édesapám nyer újra. És akkor sem, ha valaki más, mert Békéscsabán és környékén születnek a legjobb kolbászok, és itt vannak ennek a csabaikumnak a legjobb készítői.