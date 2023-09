A bölcsisek csendesen játszottak a játszóudvarokon, amiket öntött gumival fedtek le. Az új játékokat is birtokukba vették már a gyerekek: imádják a motorokat, van színes talicska, fűnyíró, a színes padokon pedig készségfejlesztő játékokkal is lefoglalják magukat. Másokkal a gondozónők foglalkoztak, vagy segítettek a csúszda használatában. A kicsik szívesen használják a mozgásfejlesztő -, valamint a telepített játékokat.

Dénes-Földesi Mónika intézményvezető a legnagyobbak, akik egy év múlva mennek óvodába, és a legkisebbek csoportjához is elvezetett bennünket. Vendégeiknek is megmutatta, a bölcsőde szinte minden épületrészében zajlottak munkálatok. A végeredmény valóban mutatós. Elégedetten nyilatkozott a látottakról Dávid Zoltán polgármester is.

Dávid Zoltán, Bogárné Kiss Ildikó bejáráson vett részt. Dénes-Földesi Mónika kalauzolta őket

– Ennek a korosztálynak is fontos, hogy a napját modern, esztétikus környezetben töltse. Ami a Kisharang bölcsődében most ki- és megépült, minden igényt kielégít. Biztonságosak a játékok, a környezet. A sószoba, a fejlesztő helyiség, a tornaszoba felszereltsége is példás. Minden feltétel adott, hogy a kollektíva és a bölcsődébe járó apróságok is jól érezzék ott magukat – hangsúlyozta a városvezető.

A bölcsőde a folytatásban a tetőtérben kialakított főzőkonyhán, helyben készíti el a gyerekeknek az ételt. E bővítés is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra benyújtott pályázat jóvoltából valósulhatott meg.

Az épületeben és a játszóudvarokon is minden a biztonságról, a játékosságról szól

Az önkormányzat 340 millió forint, 100 százalékos támogatási forrást nyert még 2021-ben. A város tulajdonában és fenntartásában lévő Kisharang bölcsőde épületének átalakítása és bővítése valósult meg ebből az összegből.

A fejlesztésnek köszönhetően a bölcsőde épületének részleges földszinti átalakítását és a szintráemelést követően megvalósult az épület új tetőtérének a beépítése. Az épületen belül a meglévő csoportszobák minimális, a kiszolgáló helyiségek jelentősebb mértékű átalakításával úgy kerültek átalakításra, hogy az a mindenkori módszertani javaslatnak megfelelhessen. A főzőkonyha a hozzátartozó összes technológiai helyiséggel és a további gazdasági helyiségekkel, irodákkal, öltözőkkel együtt a tetőtérbe került. Szintén a fejlesztésnek köszönhetően a bölcsőde alapfeladatán túl (szabad kapacitása terhére) immár többletszolgáltatásként a gyermekek egyéb, napközbeni ellátását (időszakos gyermekfelügyelet, sószoba, játszószoba) is biztosítja.