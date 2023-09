Kreatív csapat: a falu díszítésében is jeleskedik

A humán szolgáltató kollektívája nagyon kreatív. Amilyen sok segítséget kapnak most ők, hogy sikeresen tudják megszervezni a bált, olyan sok helyi programba kapcsolódnak be, segítenek, együttműködnek, ha kell dekoráció, ha kell összefogás a közfoglalkoztatásban dolgozókkal, az önkormányzatnál dolgozókkal. Ők azok, akik eseti megrendelésekre is dolgoznak, a nagyobb, szezonváltó ünnepkörökhöz kapcsolódóan feldíszítik például a falut.

Most egy kicsit önmagukra is gondolnak: fellépőruhákat varrnak maguknak, mert műsorral is meglepik a szeptember 23-ára meghirdetett báli vigasság résztvevőit. Annyit elárulunk, a vadnyugat, a westernvilág hangulata néhány perc erejéig belopakodik majd a magyarbánhegyesi művelődési ház falai közé azon a szombaton.