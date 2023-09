Tóth Gábor projektmenedzser részletezte, a beruházás alapjai közé tartozott többek között az intézmény dolgozóinak és lakóinak felkészítése az új ellátási formára, ami egy társprojektben valósult meg, műhelymunka keretében. A projekt úgynevezett látványosabb része pedig két fő elemből állt. Az egyik a fent említett hat, 12 férőhelyes családi ház felépítése, melyekben 72 ellátott kapott új otthont. A házakban kétágyas szobák vannak, három akadálymentesített fürdőszobával, nappalival, étkezővel, konyhával, és nagy zöldterület tartozik mindegyikhez. A másik fő elem a Semmelweis utcai Alapszolgáltatási Központ kialakítása volt, ahol a lakók kiköltözése után egy részleges felújítás következett. Az épületben megújultak a belső terek, új nyílászárókat építettek be, megtörtént az akadálymentesítés, leraktak új burkolatokat, valamint egy nagy mosodát is kialakítottak. Végül minden épületnél az eszközbeszerzés következett, illetve egy 9 személyes gépjárművet is vásároltak.

A lakók maguk nevezték el új otthonaikat Bedő Tiborné, a projekt szakmai vezetője elmondta, mind az intézmény dolgozóinak, mind pedig a lakóknak komoly felkészülést igényelt a változás. A lakóknak többek között olyan feladata is volt, mint kiválasztani, hogy melyik lakóházban szeretnének élni, kik legyenek a lakótársaik, melyik szobában kapjanak helyet, és azt milyen színre fessék nekik. Továbbá a házak nevét is ők választották meg, a dekorációkat pedig ők maguk készítették. A beköltözés óta új otthonaikban szívesen sütnek-főznek és takarítanak közösen. A beszédek után egyházi áldás következett, majd a jelenlévők együtt tekintették meg a Szent István utcai Rózsa házat.