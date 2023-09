Lezárult az izzócsere programra a jelentkezés

Lezárult a jelentkezési lehetőség abban a programban, amelynek keretében új, modern, energiatakarékos, ledes izzókra cserélhetik a régi, hagyományos eszközeiket a békéscsabaiak. A programot egy cég hirdette meg, együttműködve az önkormányzattal. A regisztrációt követően hamarosan jön a program tényleges megvalósítása, azaz átvehetik majd az új, modern, energiatakarékos izzókat az igénylők. Szarvas Péter városvezető elmondta: bízik abban, hogy a jövőben is lesznek hasonló akciók Békéscsabán, amelyek elősegíthetik azt, hogy a helyi családok mérsékelhessék a rezsiköltségeiket, illetve azt, hogy összességében csökkentsék a megyeszékhely környezeti lábnyomát.

Pedagógusoknak tartottak fórumot

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény került napirendre azon a fórumon, amelyet a Nemzeti Pedagógus Kar Békés vármegyei elnöksége hívott életre hétfőn Békéscsabán, az Andrássy Gyula gimnáziumban. A grémium Békés vármegyei elnöke, dr. Sióréti Gabriella elmondta: a vonatkozó jogszabályok elfogadása előtti tárgyalásokban részt vett a kar. A mostani rendezvényt pedig azért szervezték, hogy segítsenek a pedagógusoknak eligazodni a jelenlegi – mint fogalmazott, nem egyszerű – jogi helyzetben. A kar országos elnökségének tagja, Szaszák Csaba megerősítette, úgy véli, a jogszabályban van, ami előremutató, lehetőséget teremt arra, hogy a szakemberek a teljesítményértékelési rendszeren keresztül magasabb béreket kaphassanak, ugyanakkor szerinte a pedagógushiányt egyelőre nem oldották meg.

Dokumentumfilmet mutattak be Békéscsabán

Jelentős érdeklődés mellett mutatták be az Ahol a Duna véget ér című különleges dokumentumfilmet a napokban Békéscsabán, a Csabagyöngye stégén. A Major Gyula által rendezett film a Duna-delta leginkább vadregényes részét, a Szent-György ágat járja körül. A Dunát bemutató trilógiánk utolsó darabja készült el ezzel a filmmel – nyilatkozta a rendező-operatőr, aki hozzátette, a Duna-delta háromfelé ágazik, amelyek közül a fimben bemutatott részt érintette legkevésbé a folyószabályozás. A 45 perces alkotás narrátora is Major Gyula, aki Gyurkó Dániel producerrel elmondta, tárgyalnak a helyi tévékkel a film sugárzásáról, illetve bíznak abban, hogy országos televíziók is bemutatják majd.

Majd' egymilliós szerszámkészletet lopott

Dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás kétrendbeli bűntette miatt kezdeményezte a Békéscsabai Járási Ügyészség egy 42 éves büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő békéscsabai férfi letartóztatását, aki egy békéscsabai telephelytől közel egymillió forint értékben lopott el különféle szerszámgépeket. A férfi idén augusztus 30-ára virradó éjszaka átmászott egy békéscsabai telephely kerítésén, és a szerszámtároló konténeréből közel egymillió forint értékben vitt el különféle szerszámgépeket, akkumulátoros fúró- vésőgépet, sarokcsiszolót, láncfűrészt, csavarbehajtó készletet, aggregátort, forgó-szintező műszert, habarcskeverő gépet, talicskát, vágókorongot, védőkesztyűt, nyolcliter benzint. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a férfi letartóztatását egy hónapra.

Tizedszer is megrendezték a Sporthétfőt Békéscsabán

Immár tizedik alkalommal indították útjára hétfőn Békéscsabán a Sporthétfő elnevezésű programsorozatot, amit 2014-ben hívott életre először az önkormányzat. Azóta minden év nyarán megjelennek a város sportszervezetei a főtéren, lehetőséget biztosítva arra, hogy a fiatalok megismerhessék, kipróbálhassák a Békéscsabán űzhető sportágakat. Az idei első program keretein belül a világversenyeken járt békéscsabai röplabdásokat és a törökországi korosztályos kick-boksz Európa-bajnokságon érmet nyert sportolókat köszöntötte Szarvas Péter polgármester. Beszédében elhangzott, az immár tíz esztendős Sporthétfő sorozat is hozzájárult ahhoz, hogy Békéscsaba igazi sportvárosnak mondhatja magát. Mára ugyanis közel 6000 igazolt sportoló van a vármegyeszékhelyen, minden korosztályt figyelembe véve, és több mint 50 sportági egyesület működik.