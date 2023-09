Kocsondi Juliska szerelemgyermekként született, szegény körülmények között, de szeretetben élt, s cseperedett fel. Sokat dolgozott, kivette a részét a munkából, cselédként szolgált módosabb családoknál helyben és Orosházán.

Elöl a dédunoka Brigi, Juliska néni, unokája Klári, lánya Juliska és másik unokája, Judit

Fotó: A szerző felvételei

A második világháború után, hazatérve a négy éves hadifogságból, Uhlár Mihály kérte meg a kezét. Lányuk született 1951-ben. Férjének a szüleivel laktak, a gyermeknevelés mellett a háztartást vezette, földet műveltek, s idős apósát, anyósát, hozzátartozóikat is gondozta. Egyik unokáját, Jutkát is ő nevelte 10 hónapos korától, máig nagyon szoros kötelék fűzi őket egymáshoz, egy házban is élnek.

Nyemcsok János polgármester is vasárnap reggel köszöntötte az ünnepeltet.

Fotó: A szerző felvételei

Párját 2005-ben veszítette el Juliska néni. 89 éves koráig vezette a háztartást, ám ekkor elgyengült, fizikuma már nem volt a régi.

Gyógyszert nem szed, szeret olvasni. Kellemetlenül éli meg a kiszolgáltatottságot, szeretteinek gyakran mondogatja: ajándék, de lehet, hogy büntetés, hogy ilyen szép kort élt már meg.

Vasárnap vörös rózsacsokrok jelezték az érkezőnek, Juliska nénit lánya, Juliska, két unokája, Judit és Klári, valamint dédunokája Brigi mellett a rokonok és a település vezetője is felköszöntötte. A virágok mellett lufik és a szép torta is hirdette: ez bizony a 100. születésnap.