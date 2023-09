A korábbi esztendőkhöz képest újdonság, hogy idén székelyföldi, Hargita és Kovászna megyei települések is részt vesznek a kiállításon, s bemutatják hagyományőrző és kézműves tevékenységeiket, turisztikai látványosságaikat, ízelítőt adnak gasztronómiai és kulináris kínálatukból. Előbbi megyéből Borszék, míg utóbbiból Maksa és Csernáton vesz részt a kiállításon.

További újdonság az is, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza is kitelepül a közfoglalkoztatási kiállításra, ahol Prohászka Béla Venesz-díjas, és olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnöke készít jellegzetes tájegységi ételeket, tart kulináris élménybemutatót. Zöldség- és gyümölcs alapanyagból készített termékek kóstolására is lehetőség nyílik.

A kiállítóhelyeken az érdeklődők interaktív módon ismerhetik meg – a teljesség igénye nélkül – a varrás, hímzés, a szőnyegszövés, kosárfonás, seprűkötés, tésztakészítés, étolajsajtolás munkafolyamatait. Kitelepül a kormányablakbusz, jelen lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Vármegyei Igazgatósága és képviselteti magát az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete is. A kiállításon részt vesz a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, illetve a békéscsabai áldozatsegítő központ is.

A kiállítás legfontosabb célja az, hogy lehetőséget biztosítson a közfoglalkoztatási programban résztvevő települési önkormányzatok számára a járási startmunka mintaprogramok keretében előállított termékeik és eredményeik bemutatására.

A rendezvény ugyanakkor – egy állásbörze keretében – annak a lehetőségét is megteremti, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban munkát vállalók sikeresen átlépjenek az elsődleges munkaerőpiac által kínált állásokba.