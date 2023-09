Dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége elnöke elmondta, amikor 2010-ben a Fidesz-KDNP kormányt alakított, 3 millió 700 ezren dolgoztak Magyarországon, a kabinet által elindított programoknak köszönhetően napjainkban több mint 4 millió 700 ezren. Hozzátette, egész Európában Magyarországon csökkent leginkább a gyermekszegénység, aminek legfőbb oka, hogy a szülők dolgozni tudnak.

Szólt arról, hogy a megnyitót megelőzően megerősítették a Magyar Nemzeti Hungarikumok Szövetsége és a Békés Vármegyei Kormányhivatal közötti korábban kötött partnerségi szerződést.

– Az együttműködés sikeres volt. A megállapodást dr. Takács Árpáddal, a Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánnal közösen megerősítettük, meghosszabbítottuk – emelte ki. Hangsúlyozta, a szövetség munkájának egyik legkiemelkedőbb partnere a Békés Vármegyei Kormányhivatal. Nagyon fontosnak nevezte, hogy nemzeti értékeink megmaradjanak, közkinccsé legyenek téve, piacképesek legyenek és tovább éljenek.

Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár megnyitó beszédében elmondta, 2011-ben alakult át a közfoglalkoztatás rendszere, ami így az aktív foglalkoztatás, a vidékfejlesztés, a településfejlesztés eszközévé vált. Békésben pedig komoly innovációként 2013-ban szervezték meg először a kiállítást.

Réthy Pál

– A programon évről évre rendkívüli igényességgel mutatják be a vármegye gazdag közfoglalkoztatási eredményeit, az előállított értékeket – tette hozzá. Az adatokról szólva kifejtette, a 2008-2009-es gazdasági válságot követően a regisztrált álláskeresők száma meghaladta a 600 ezret. Idén júniusban 227 ezer 300-n szerepeltek a nyilvántartásban. – Az elmúlt évtizedekben soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Tíz éve a megyében több mint 22 ezer volt az álláskeresők száma, most 11 ezer 144 – sorolta. – A közfoglalkoztatottak száma 2016-ben meghaladta a 16 ezret Békésben, most 4400 körül mozog. A tartós álláskeresők száma 6400-tól 4038-ra csökkent, a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma 7448-ról 2333-ra mérséklődött. A vármegyében az elmúlt nyolc évben több mint 5100-an vettek részt munkaerőpiaci képzésben. Új típusú közfoglalkoztatási programokra Békésbe 153 milliárd forint érkezett 2011 óta. Idén a megyei közfoglalkoztatásra több mint 7 milliárd forint juttatnak a vármegyébe.

A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet, hogy pénteken és szombaton hatodik alkalommal rendezik meg az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítást Budapesten.

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a legek kiállításának nevezte a programot. Mint mondta, ez Békés vármegye legszínesebb és legsokoldalúbb értékeit bemutató kiállítása, amelyen a legtöbb önkormányzat, civil szervezet, állami szerv, köztestület és munkáltató egyszerre, egy időben van jelen. Hangsúlyozta, a kiállítás a Békés Vármegyei Kormányhivatal egyik legjobban szervezett és legjelentősebb rendezvénye.

Dr. Takács Árpád

– Mi itt Békés vármegyében akarjuk a sikert. Amikor sok éve azt mondták, hogy a közfoglalkoztatás zsákutca, nem hátráltunk, és a települési vezetőkkel közösen megteremtettük a közfoglalkoztatás értékteremtő, emberközpontú és családalapú rendszerét – fogalmazott. – Minden termék, minden szolgáltatás, minden épület mögött van egy név, egy település és vannak emberek. Ahol van innováció, jövőkép, összetartó és teremtő közösség, illetve világosak a célok, ott vannak eredmények – fogalmazott. – Értékteremtő munkát létrehozó közfoglalkoztatásunk van. Pozitív szemlélettel, távol a fővárostól, a határ mentén is lehet és kell teremteni a semmiből, őseink erejéből és a magunk hitéből. Az elmúlt évtizedekben, évtizedeben szembementünk és a jövőben is szembe kell mennünk azzal a közhangulattal, hogy innen el kell menni, mert mi azt állítjuk, hogy ide kell jönni. Mert akik, itt vannak azok alapozzák meg a következő nemzedékek lehetőségeit és életfeltételeit.

Mint mondta, a szerdai a jubileumi, tizedik közfoglalkoztatási kiállítás napja volt: – A szám utal a teljességre, az összetettségre, az emberi felelősség száma – folytatta a gondolatot. – Az elmúlt tíz évben gondolatból tettek jöttek létre, lett hagyomány és lesz jövő. Van békési jövő és van magyar jövő.