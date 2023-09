Hrabovszki János elmondta, a szentandrási rendezvényen 60–70 csapat versenyez vad- és halfőzésben. Új vadászokat avatnak, kitüntetéseket adnak át, a közönségnek rengeteg szórakoztató programmal szolgálnak. Trófeákból és preparátumokból is kiállítás nyílik, lesz többek között solymász-, íjász- és kutyabemutató is, megnyitják Valaczkai Erzsébet festménykiállítását és számos kézműves, szórakoztató programon vehetnek részt a megjelentek.

A Békés vármegyei vadászkamara elnöke kitért arra, a rendezvényen is átbeszélik a következő időszak változásait. A hangtompító nem lesz tiltott vadászati eszköz november 1-jétől, amennyiben megfelel a későbbiekben meghatározott követelményeknek. A megszerzés és tartás feltételeit a BM dolgozza ki. Általánosan használhatók lesznek az éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök, de csak az éjszaka jelenleg is lőhető fajok (vaddisznó, róka, aranysakál, borz, nyestkutya) esetében, meghatározott időszakban, és a vadászatra jogosult külön kérelme esetén, hatósági engedéllyel.

Megvalósul az ifjúsági vadászat: november 1-jét követően 18 helyett már 16 éves kortól le lehet tenni a vadászvizsgát, majd vadászjegyet is válthat az illető. A vadelütés kapcsán is változások lesznek, illetve a hivatásos vadászok az eddiginél (négyezer hektár) nagyobb területen is elláthatnak szolgálatot, ha ezt a terület adottságai igénylik.