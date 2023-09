Elismeréseket vehettek át 1 órája

Ízelítőt adtak a színészek a Békéscsabai Jókai Színháznál az évad darabjaiból

A színház épít, bátorít és vigasztal. Inspirációkat épp úgy ad, mint szükség esetén erőt az újrakezdéshez. Ezért a színház egyben menedék is, ahova a nézők feltöltődni járnak. Többek között ezzel harangozta be a 2023/24-es évadot a nyilvános testületi ülésen Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója szombaton az intézménynél. Az igazgató ismertette az éved programját is.

Nyemcsok László Nyemcsok László

– Dalra és táncra, könnyed, az új darabokból való ízelítőkre hívtuk a közönséget a színház elé – hangsúlyozta Seregi Zoltán. Fotó: Für Henrik

A felnőtt nagyszínpadi és kamaraszínházi bemutatókat sorolta elsőként Seregi Zoltán. Ezek a következők. Hunyady Sándor: A három sárkány, avagy a három nagynéni (vígjáték), rendező: Katkó Ferenc. Szente Vajk: Legénybúcsú (vígjáték), rendező: Szente Vajk, Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész. William Shakespeare: Macbeth (tragédia), rendezője a Jászai Mari-díjas Pataki András. Bognár Zsolt – Kiss Stefánia: Munkácsy, a festőfejedelem (musical). Rendező: Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész. A Sík Ferenc Kamaraszínház bemutatói. Wass Albert: Elvásik a veres csillag (színmű), rendezője a Jászai Mari-díjas Kiss József. Móricz Zsigmond: Szerelem (komédia), rendezője Tege Antal. Tege Antal és Szente Éva Fotó: Für Henrik Az ifjúsági bérlet darabjai: Munkácsy, a festőfejedelem, Legénybúcsú, Németh László: Petőfi Mezőberényben (történeti dráma), rendező: Czitor Attila; Móricz Zsigmond: Szerelem. Seregi Zoltán elmondta, a bérletek fogyása is azt mutatja, hogy vevő a közönség a Jókai színház előadásaira, számukra pedig feladat, kötelesség és felelősség kiszolgálni a legmagasabb színvonalon a színház látogatóit. Az évadnyitón jelen volt többek között Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere is. Díjat vehetett át Bojcán István, a színház műszaki csoportvezetője fél évszázados tevekénysége elismeréséül. Felkai Eszter Jászai- Mari-díjas színésznőt születésnapja alkalmából köszöntötték. A művész születésnapját korábban ünnepelte, de most nyílt alkalom a köszöntésére. Komáromi Anett a legjobb női főszerepet nyújtotta a Szarvasi Nyári Fesztiválon a Lady Oscarban, ezért elismerést vehetett át.

– Dalra és táncra, könnyed, az új darabokból való ízelítőkre hívtuk a közönséget a színház elé – hangsúlyozta Seregi Zoltán. – Nem titkolt célunk volt arra biztatni a közönséget, hogy az előttünk álló hónapokat is töltsék velünk. Örülünk, hogy ilyen jól sikerült a közös délután. A rejtély és a borzongás garantált Seregi Zoltán elmondta: magyar évad Shakespeare társaságában, ezt a mottót fogalmazták meg, amikor összeállították az évad műsorát. Minden néző igényének szeretnének megfelelni. Több vígjátékkal, egy musicallel, egy drámával, színművekkel és stúdiódarabokkal jelentkeznek, a legifjabb színházrajongókat pedig jobbnál jobb mesékkel várják. Hogy a krimi rajongói se maradjanak ki, szeptember 15-én már egy Agatha Christie-regény átiratával, A gyilkosság meghirdetve című darabbal nyitnak, amelyet Katkó Ferenc rendez, a főbb szerepekben Felkai Eszter, Kovács Edit és Csomós Lajos látható. Ahogy Seregi Zoltán fogalmazott, a rejtély és borzongás garantált.

