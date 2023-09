Elkezdték a téli sátor felállítását a békéscsabai fürdőben

Zsadon Endre, a békéscsabai strand igazgatója elmondta, hogy a sátor négy darabból áll és összesen 4 tonnát nyom, amikor teljesen fel van állítva – nem véletlen, hogy a felállításában kedden is rengeteg önkéntes vett részt az úszóklub és a vízilabdaklub részéről. A téli-nyári átállás, az 50 méteres medence fölé kerülő sátor felállítása miatt két hétig zárva tart az Árpád fürdő, a tervek szerint szeptember 30-tól látogatható újra. Hozzátette, hogy a téli-nyári átállást rengeteg előkészület előzi meg. Továbbá, a mostani, mintegy kéthetes szünet ideje alatt – a sátor felállítása mellett – sort kerítenek a medencéknél a burkolatok javítására, a szaunák és az öltözőkabinok felújítására, de világítótesteket szintén cserélnek. Zsadon Endre kiemelte: minden évben ebben az időszakban áll át a strand a nyáriról a téli üzemre. Lehet, hogy napközben süt a Nap, éjjel lehűl a levegő, és ekkora vízfelület esetén nagy a hőveszteség. Ahhoz, hogy a hőmérsékletet szinten tarthassák, hogy komfortos körülményeket teremthessenek a sportolni vágyó gyerekeknek és vendégeknek, szükség van a sátorra.

Már az évad első mesedarabját is próbálják a csabai színházban

Bozsó József írta és rendezi a 2023/2024-es évad első, gyerekeknek szóló zenés mesejátékát a Békéscsabai Jókai Színházban. A Mátyás és a bolondkirály bemutatója a tervek szerint október 17-én lesz – derül ki a teátrum közleményéből. Bozsó József már négy mesét rendezett Békéscsabán. Elmondta, épp elkezdte írni a Kukac Kata kalandjai című darabot, amikor a Soproni Petőfi Színházban azt kérték, inkább Mátyás királyról írjon egy színdarabot. Elkezdte olvasni a róla szóló meséket, és azok „esszenciájából” született meg élete első meséje. Szentirmai Ákost kérte meg, hogy írjon hozzá aláfestő zenéket, az ő zenei karrierje szintén ezzel debütált – árulta el. Minden szereplőnek saját zenei motívuma van, de mivel az eredeti szereplők az egyik dallamra elkezdtek dúdolni, énekelni, az egyik dallamra született egy szerelmes duett is a darab zárásaként – mondta a rendező. Díszlet- és jelmeztervező nem lesz, azokat a raktáron meglévő darabokból oldják meg – tette hozzá. A főszereplőt, Mujkót, a bolondot Szabó Lajos alakítja, aki az egyfelvonásos darabban végig színpadon lesz majd.

Háromezer tonna anyag került a csabai földes utakra

Folyamatosan ügyelnek Békéscsabán, kül- és belterületen egyaránt a földes utak állapotára, és azok karbantartása, kátyúzása során idén eddig 3 ezer tonna anyagot használtak fel – ismertette Balla Ferenc, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője a kedden a cég Kétegyházi úti telepén tartott sajtótájékoztatón. Elmondta: tavaly, az út- és járdafejlesztési program munkálatai során a vártnál is több újrahasznosítható anyag került ki, és a városgazdálkodási kft. – amely erre engedélyt szerzett be – be is gyűjtötte ezeket. A jó gazda gondosságával ezt az anyagot külön, erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval letörették, osztályozták. Ezzel megszüntették az anyag hulladék jellegét, ami környezetvédelmi szempontból is jelentős, és minőségi építőanyagot deponáltak le. Hangsúlyozta: ügyelnek Békéscsaba közigazgatási területén a földes utak állapotára; és folyamatosan viszik is ki az anyagot az önkormányzati képviselők által kért helyszínekre. Idén eddig 3 ezer tonna anyag került ki, és van további 10 ezer köbméter különböző frakciókban, amelyet útalapként vagy hézagkitöltőként lehet hasznosítani a jövőben is a békéscsabai földes utak rendben tartására.

Ismét vonulnak a sárgarigók Békéscsaba határában

Ismét megrendezik Békéscsabán, a pósteleki erdőben, a repülőtérnél és az AB Expo épületénél a Sárgarigók vonulása elnevezésű versenyt szeptember 29. és október 1. között, amelyen 23 négytagú, tartalékos katonákból álló csapat méri össze tudását. Azaz ezeken a helyszíneken ismét több egyenruhásra kell számítani – jelentette be Lipták József alezredes, a 101. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka a kedden az AB Expo épületében tartott sajtótájékoztatón. A megmérettetésen az ország valamennyi zászlóalja képviselteti magát, illetve érkeznek német és lengyel egységek is. A háromnapos verseny – amely a tartalékos honvédek napja apropóján szervezett rendezvénysorozat részévé vált – szeptember 29-én, pénteken Gyulán, a szakképzési centrum főépületében kezdődik; majd szeptember 30-án, szombaton teljesítik a feladatokat a csapatok Békéscsaba határában; aztán október 1-jén, vasárnap Békéscsaba főterén egy ünnepség keretében ismertetik az eredményeket, díjazzák a legkiválóbbakat.

Árokparton akadt el egy személyautó

Letért az útról, majd az árokparton megakadt egy személyautó hétfőn délután Békéscsabán, a Vandháti úton. A forgalmi akadályt jelentő járművet a helyi hivatásos tűzoltók tolták vissza az úttestre, így indulhatott meg ismét a forgalom az érintett szakaszon.