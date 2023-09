Ízelítőt adtak az új darabokból

Dalra és táncra, könnyed, az új darabokból való ízelítőkre hívták a közönséget a Jókai színház művészei szombaton. Az évadnyitó gálán elhangzott, a színház épít, bátorít és vigasztal, inspirációkat épp úgy ad, mint erőt az újrakezdéshez. Seregi Zoltán felsorolta a felnőtt nagyszínpadi és kamaraszínházi bemutatókat, majd az ifjúsági bérlet darabjait. Díjat vehetett át Bojcán István, a színház műszaki csoportvezetője fél évszázados tevekénysége elismeréséül. Felkai Eszter Jászai- Mari-díjas színésznőt születésnapja alkalmából köszöntötték, Komáromi Anett pedig a legjobb női főszerepet nyújtotta a Szarvasi Nyári Fesztiválon a Lady Oscarban, ezért vehetett át elismerést.

Szüreti mulatság volt a Meseházban

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Meseházi Szüreti Mulatságot szombaton Békéscsabán. A több korosztályt megszólító program hagyományos eleme volt a gyermekek és felnőttek közös munkájának gyümölcse, a szőlőből préselt must. A résztvevők kenyértésztát is dagaszthattak a Csabai Szlovák Klub hagyományőrző asszonyokk vezetésével, majd kemencében sült lángosból kóstolhattak. Kézműves játszóházak is várták az érdeklődőket, az Alkoss, ne halmozz! csoport környezettudatos foglalkozásán textilből készítettek figurákat. A Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport a csabai szűcshímzés mintakincséből dolgozott. A nap meglepetése Berta János gólyalábas vándorkomédiás volt.

Újabb fotókiállítás nyílt a megyeszékhelyen

Az Aradi Fotóklub tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás szombaton délután Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban. A közösségi ház és a békéscsabai Márvány Fotóklub által szervezett tárlat megnyitóján Takács Péter, a közösségi ház vezetője köszöntötte a megjelenteket, és dr. Pap István, nyugalmazott igazgató méltatta az alkotókat, akik az utóbbi időszak legjobb, válogatott képeit állították ki. A tárlat szeptember 22-éig tekinthető meg.

Bringás kirándulásokat szerveznek

A Békési kastélyok elnevezésű nyári bringás vándortáborok sikerén felbuzdulva egy- és háromnapos kerékpáros osztálykirándulásokat hirdetett meg Békéscsabára és környékére a a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, együttműködve a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel – ismertette Opauszki Zoltán városi tanácsnok, az egyesület elnöke. A kirándulásokat ősszel és tavasszal tartják, a cél az, hogy minél több diák tapasztalhassa meg a biciklizés élményét; és két keréken, fenntartható módon fedezzen fel a környező vagy akár új, eddig ismeretlen tájegységeket.

Szemetet szedtek

Kedvelt kerékpáros helyszín és futófolyosó Békéscsabán a Lencsési-lakótelep végétől az erdőn át vezető szakasz a veszei elágazásig. Immáron harmadik alkalommal tartottak vasárnap délelőtt hulladékgyűjtést az érintett zöldterületen. Erdős Tímea szervező elmondta, sportot kedvelő társaságként fogtak bele a környezet megtisztításába, a rendbetétel mellett akciójukkal felhívták a többiek, a fiatalabbak figyelmét is arra, hogy a bennünket körülvevő természetes környezetet nem szennyezni, hanem megóvni kell.

Zajlanak a mesterképzések

Javában tartanak a mesterképzések a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál; több mint 30 autószerelő, kozmetikus, gépi forgácsoló és gázszerelő tanul mesterképzésen belül, a döntő többségük a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. Ennek köszönhetően a 28 szakembernek, aki visszaült az iskolapadba, csak a teljes díj 20 százalékát kell fizetnie.