EpiPen-injekciókat adtak át

Anafilaxiás sokk esetén alkalmazható, életmentő gyógyszerek, úgynevezett EpiPen-injekciók kerülnek Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központba és telephelyeire – a mezőmegyeri művelődési házba, a Jaminai Közösségi Házba, a Lencsési Közösségi Házba, a Meseházba és a Munkácsy Emlékházba –, a Munkácsy Mihály Múzeumba, a Békés Megyei Könyvtárba, a Jókai színházba. A készítményeket kedden adta át Szarvas Péter polgármester a kulturális, köznevelési intézmények vezetői számára. Sőt az intézmények munkatársainak tájékoztatót tartott dr. Lázár Csilla Magdolna csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, háziorvos arról, hogy milyen esetekben indokolt, és hogyan szükséges alkalmazni a tollinjekciókat. A rendezvényen ismertették: az önkormányzat számára fontos a gyermekek, a felnőttek életének, egészségnek megóvása.

Megünnepli Békéscsaba a városházája évfordulóját

Százötven éve, 1873. szeptember 15-én nyitotta meg kapuit Békéscsabán a városháza. A jeles évfordulóhoz kapcsolódva szervez az önkormányzat programsorozatot – ismertették a polgármesteri hivatalban. Kiemelték: csütörtökön a nyugdíjas köztisztviselőket, az egykoron több évtizedet is a hivatal falai között dolgozó munkatársakat fogadják a díszteremben, pénteken pedig kitárulnak az ajtók a látogatók előtt, akik történeti előadásokon túl bepillanthatnak a díszterembe, a polgármester irodájába, sőt az alagsorban található egykori börtönbe is. Az ünnepi programok a polgármesteri hivatal díszudvarában folytatódnak. A 150 éves évforduló a történelem és a zene mellett a sport területén is alkalmat teremt az ünneplésre, a nap zárása pedig a Szent István téren 20 órakor kezdődő, Békéscsaba történetét is megjelenítő lézershow lesz.

Közeleg a Gyilkosság meghirdetve premierje

Agatha Christie Gyilkosság meghirdetve című regénye színpadi változatát mutatja be a Békéscsabai Jókai Színház pénteken. A krimi királynőjének klasszikusát Katkó Ferenc rendezi. Az előadásra visszatér Felkai Eszter Jászai Mari-díjas színművész, a társulat örökös tagja, hogy megformálja Miss Marple-t, a szerző egyik legnépszerűbb karakterét. A darab főpróbáját kedden tartották a teátrumban. A premier szeptember 15-én, 19 órakor lesz a nagyszínpadon.

Felső-Ausztriában jártak a békéscsabai városvédők

Felső-Ausztriában jártak a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő egyesület tagjai. A kirándulásról hétfőn délután tartottak élménybeszámolót a Békés Megyei Könyvtár oktatótermében. Elhangzott: meglátogatták János György szülőfaluját, emellett bejárták a báróhoz, nagybirtokoshoz köthető egyéb, jelentős helyszíneket is. Megkoszorúzták a Harruckern báró emlékére állított táblát, sőt jártak abban a temetőben is, amelynek impozáns stációi a nagybirtokosnak köszönhetők. Az utazás során eljutottak Linzbe, Dél-Csehországba, Melkbe, visszafelé pedig Haydn szülővárosát is megnézték.

Aradi élelmiszeripari kiállításon jártak a vállalkozók

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Román Tagozata, valamint a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is képviseltette magát, illetve a vármegyei cégeket a napokban Aradon, az Agromalim & Smart Pack nemzetközi élelmiszeripari, mezőgazdasági és csomagolástechnikai szakkiállításon – ismertették Békéscsabán, a vármegyei kamaránál. Az expón évről évre több mint 200 kiállító mutatkozik be. Rák János, a kamara magyar-román tagozatának titkára és Szikszai Csaba, a vármegyei kamara osztályvezetője elmondta, tartalmas és fontos kapcsolatok épültek a három nap során.