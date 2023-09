A mintegy húsz paravánon a tavalyi sajtófotó-pályázat díjazott alkotásai láthatók – amelyeket közel háromszáz fotós csaknem hatezer pályaműve közül választott ki a nemzetközi zsűri –, kiegészülve néhány érdekes sorozattal. A szabadtéri, bármikor és ingyenesen megtekinthető tárlatot csütörtökön nyitották meg, október 6-ig látogatható.

Fotó: Bencsik Ádám

Varga Tamás alpolgármester is azt emelte ki, hogy harmadik alkalommal jöttek a városba a tavalyi legjobb sajtófotók, amelyek egy részét mosollyal, egy részét libabőrrel lehet nézni. Úgy véli, a fotózás a pillanat mellett a gondolkodás művészete is, hiszen vannak olyan felvételek, amelyek egy szerencsés momentumban születtek, illetve olyanok is, amelyek tudatos tervezés eredményei. Amíg a Szent-Györgyi középiskolában az elmúlt 40 év legjobb sajtófotóiból nyílt kiállítás arra világít rá, hogy mi történt az elmúlt négy évtizedben; addig a főtérre érkezet arra, hogy melyek voltak az előző év legfelemelőbb és legmegrázóbb pillanatai.

Bánkuti András, a kiállítás kurátora, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) fotóriporteri szakosztályának elnöke elmondta, hogy nemzetközi zsűri választotta ki a legjobb felvételeket a 41. alkalommal meghirdetett sajtófotó-pályázat keretében, és hogy ezek érkeztek Békéscsabára. Az előző év termésére rányomta a bélyegét az ukrán-orosz háború, illetve a tavalyi rendkívüli szárazság, a kánikula is adott témát.

Imre György fotográfus, a Szent-Györgyi középiskola fotószakos tanulóinak oktatója szerint izgalmasak azok a képek, amelyek a mindennapi életet vették górcső alá: hiszen ezeken nem feltétlen híres, ismert emberek jelennek meg, hanem a hétköznapi emberek problémáira világítanak rá.

Imre György, Varga Tamás és Bánkuti András

Fotó: Bencsik Ádám

Úgy véli, a fiataloknak, a diákoknak is nagy motivációt jelent, hogy Békéscsabára érkezett a kiállítás. A sajtófotó szerinte akkor jó, ha egy adott eseményt érdekes, nem szokványos szemszögből láttat, kreatív módon. Szerinte ezt bizonyos szintig lehet tanulni, a diákoknak át lehet adni egyfajta látásmódot, de szükség van egy kis tehetségre is, amit inkább fanatizmusnak nevezett.