Hozzátette, hogy összesen 300 mázsa szenet osztanak majd szét 25 kilogrammos zsákokban a kérelmet benyújtó, a helyi rendelet alapján támogatásra jogosult rászorulók között. Tavaly nagyjából 110 háztartás igényelt segítséget, várhatóan nagyjából most is ennyien kérnek majd tüzelőt, akik így most is az előző évihez hasonló mennyiségre számíthatnak.