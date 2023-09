A program eredményeit a napokban értékelték Berettyóújfaluban. A Tiszántúli Református Egyházkerületben 23 helyszínt érintett az óvodaprogram a terület 19 településén, ebből 15 óvoda teljesen újonnan épült, 7 óvodát felújítottak, egyet pedig megvásároltak – olvasható a friss sajtóközleményben. A beruházások eredményeképpen 12 új óvodai intézmény vagy tagintézmény, illetve intézményegység jött létre, köztük békési és gyulai.

A békési, Fábián utcai Csillagfürt Református Óvodát egy éve adták át, több mint félmilliárdos beruházással készült el. A négycsoportos, csaknem 900 négyzetméteres épület korszerű, modern, barátságos környezetet és további férőhelyeket biztosít a gyermekek számára; tavaly szeptember elsején 93 gyermek kezdte meg az egyházi intézményben az évet.

A mintegy 788 millió forintból megépült gyulai Magvető Református Óvodában szintén tágas csoportszobák, jókora kert, modern kiszolgálóhelyiségek, tornaterem, világos terek várják a kisgyermekeket. Az épület energetikailag is mindenben megfelel a kor követelményeinek: a fűtést hőszivattyús rendszer szolgáltatja, napelemeket is elhelyeztek az udvar felé néző tetőre. Az óvoda építésére az állami támogatás mellett a fennmaradó forrást a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Gyulai Református Egyházközség biztosította. A fejlesztés részeként orvosi szobát, parkolókat is kialakítottak.

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja 2018-ban indult el, a 35 milliárd forintos összköltségű fejlesztések eredményeképpen hazánkban 66 beruházás valósult meg, közülük 46 helyszínen épült új intézmény, 18 helyszínen már meglévő épület felújítása, korszerűsítése történt meg, két helyszínen a teljes külső és belső eszközpark cserélődött.