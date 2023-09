Elmondta: tavaly, az út- és járdafejlesztési program munkálatai során a vártnál is több újrahasznosítható anyag került ki, és a városgazdálkodási kft. – amely erre engedélyt szerzett be – be is gyűjtötte ezeket. A jó gazda gondosságával ezt az anyagot külön, erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval letörették, osztályozták. Ezzel megszüntették az anyag hulladék jellegét, ami környezetvédelmi szempontból is jelentős, és minőségi építőanyagot deponáltak le.

Hangsúlyozta: ügyelnek Békéscsaba közigazgatási területén a földes utak állapotára; és folyamatosan viszik is ki az anyagot az önkormányzati képviselők által kért helyszínekre. Idén eddig 3 ezer tonna anyag került ki, és van további 10 ezer köbméter különböző frakciókban, amelyet útalapként vagy hézagkitöltőként lehet hasznosítani a jövőben is a békéscsabai földes utak rendben tartására.