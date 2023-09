Halételek illata lengte be a szarvasi Anna-ligetet szombat reggel, amikor elstartolt a 47. MA-HAL Országos Halfőző Verseny a MATE Halászati Kutatóintézetének területén. A megnyitón dr. Németh István, a rendezvényt szervező Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke elmondta, a verseny egyben a magyar halételek és a hazai hal szeretetének ünneplése is. Hozzátette, a részvevők kifejezetten magyar halfajokból készítenek ételeket. Ismertette továbbá a jelenlévőkkel, hogy pénteken zárult Szarvason az Európai Pontykonferencia, ahol 17 ország pontytenyésztője, mintegy 100 fő résztvevővel sikeres tanácskozást folytatott arról, hogy Európában milyen nagy jelentőségű a ponty termelése, és fogyasztása. Végül hangsúlyozta, mindenkinek azt ajánlja, hogy a messziről jött ázsiai, sokszor ellenőrizhetetlen hal helyett fogyasszon magyar halat, hiszen hazánkban nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági szabályokat kell betartani, így finom és biztonságos alapanyag kerülhet a fogyasztókhoz.

Farkas Sándor miniszterhelyettes kifejtette, amikor ilyen sok résztvevővel egy ilyen nagyszerű verseny életre kel, az az Agrárminisztérium és a haltermelők azon közös törekvésének sikerességét bizonyítja, miszerint igyekeznek elérni, hogy minél több egészséges halétel kerüljön a magyar családok asztalára. Hozzátette, az utóbbi tíz évben mintegy 27 százalékkal emelkedett az egy főre jutó magyar halfogyasztás, ami mára eléri a 6,5 kilót. Ez komoly fejlődést jelent, amiben a hazai szakembereknek rendkívül nagy szerepe van épp úgy, ahogy a mostani halfőző versenyhez hasonló programoknak is. Végül hangsúlyozta, a magyar hal valóban egy olyan különlegesség, amilyet kevés helyen kóstolhatnak a világban. A lakosság pedig nagyon szereti, és kitűnő ételeket készít belőle. A rendezvényre visszatérve elmondta, körülnézve ahány sátrat, annyi féle halételt is lát sülni-főni, melyek mind más ízvilágot kínálnak a látogatóknak, és persze a zsűrinek is.