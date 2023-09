Az eseményen Baráth János lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, majd igét hirdetett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár beszédében elmondta, az elmúlt 12-13 évben Kárpát-medenceszerte 3700 templom megújításához, felújításához járult hozzá a kormány, amiből 1300 református templom.

– Kétszáz új templom épülhetett ezen időszak alatt, amiből ötvenöt a református templom – tette hozzá. – Több mint négyszáz hazai köznevelési intézmény megújításához, megépítéséhez, bővítéséhez járult hozzá a kormányzat. Gyulán is a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében mintegy 550 millió forinttal támogatták az új óvodát, míg az iskolafejlesztést, és a tornaterem építését kétmilliárd forinttal segíti a kormány. Hozzátette, az említett óvoda-fejlesztési program keretében országszerte hatvanhat új református óvoda jöhetett létre, vagy már létező óvodák újulhattak, újulhatnak meg, bővülhettek.

– Közös dolgunk van, nem állhatunk meg – emelte ki, majd kitért arra, örömmel értesült arról, hogy az idei tanévtől két tanítási nyelvű a református iskola, ahol ékes magyar nyelven és angol nyelven oktatják diákjaikat. Nagyon fontosnak nevezte, hogy egy harmadik nyelvet, Krisztus nyelvét is megtanítsák a tanulóknak.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő hangsúlyozta, nagyon lényeges eseményeket ünnepeltek a hálaadó istentiszteleten. Szólt arról, hogy a gyulai református élet közeledik az ötszázadik évéhez. Kifejtette, a kezdetekkor nem a templom, hanem a várban lévő kápolna volt a református egyház központja, majd a török időben sok minden az enyészeté lett. Kiemelte Baráth János lelkész és Baráth Andrea intézményi lelkész tevékenységének jelentőségét. Mint mondta, a közös gondolkodás eredményei a helyi református egyházközséget, református intézményeket érintő beruházások. Hangsúlyozta, a fejlesztések egyik ékköve lesz az új tornaterem.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere beszédében emlékeztetett arra, hogy 1948-ban az egyházi oktatás adta az összes oktatási intézmény hatvan százalékét, melyek nagyjából egyharmada református volt. Azután következett a kommunista államosítás, és a következő bő négy évtizedet egyetlen középiskola, a Debreceni Református Gimnázium és a csak lelkészképzésre korlátozott Debreceni Református Kollégium vészelte át.

– Innen kellett a rendszerváltozáskor újjáépíteni az egyházi és közte a református intézményrendszert – tette hozzá. – A református egyház Gyulán is visszakérte összes elvett épületét, de a körülmények nem volt ideálisnak nevezhetők. A visszakapott ingatlanok egytől egyig a 19. században épültek, már régen nem rendeltetésüknek megfelelően használták azokat, műszaki állapotuk pedig leginkább a borzasztó szóval volt leírható. A hit és a kitartás azonban csodákra képes, így a gyulai egyházi oktatás újraindulhatott. Az iskola, így a Magvető Református Általános Iskola erejét is jól mutatja, hogy az akkori elégtelen feltételek mellett is mennyi kiváló eredményt értek el tanulóik.

– Most, hogy az óvodával kapcsolatos körülmények már 21. századiak, az iskola a tornaterem építésével tesz egy nagy lépést ugyanebbe az irányba – hangsúlyozta.

Az istentiszteleten köszöntötték Baráth János gyülekezeti lelkészt és Baráth Andrea intézményi lelkészt 12 éves gyulai szolgálatáért, 20 éves lelkészi szolgálatáért.



Fontos infrastrukturális fejlesztések

Az istentisztelet után átadták a mintegy 788 millió forintból megépült református óvodát, illetve letették a református iskola tornacsarnokának az alapkövét is.

Az óvoda építésére az állami támogatás mellett a fennmaradó forrást a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Gyulai Református Egyházközség biztosította. A fejlesztés részeként három csoportszobát, emellett tálalókonyhát, logopédiai fejlesztőszobát, tornatermet, irodákat, orvosi szobát, udvart, parkolókat is kialakítottak. A Gyulai Református Egyházközség 1992 augusztusában indította el óvodáját Gyulán.

Az iskola tornatermének küzdőterét 830 négyzetméteresre tervezik, négy öltözőt is építenek és várhatóan jövő szeptemberre el is készülhet majd az intézmény. Ahogy az istentiszteleten is elhangzott, a Gyulai Református Egyházközség 1994 szeptemberében indította el iskoláját.