Nagy hagyományai vannak a szociális gondoskodásnak

Alt Norbert, Gyula alpolgármestere elmondta, a Gondosóra olyan társadalmi réteget segít, amelynek tagjai közül sokan egyedül vannak, illetve hozzátartozóik nem vagy nem mindig elérhetők.

– A városban régi hagyományai vannak a szociális segítségnyújtásnak és a kapcsolódó innovációnak is – fogalmazott. A külterületen, tanyasi részeken élő időseknek mobiltelefont vettek, hosszú ideje él a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami több szempontból hasonló elven működik, mint a Gondosóra, de a jelzések a szociális központba futnak be, a gondozónők ezután intézkednek. Elkészítették a tanyasi, külterületi úthálózat digitális térképét, ami GPS-alapú segítség a mentőknek, rendőröknek és a tűzoltóknak, hogy minél előbb és gyorsabban megtaláljanak egy-egy helyszínt. A sorozatba pedig jól illeszkedik a Gondosóra program is.