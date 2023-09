Elhunyt Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere

Elhunyt Hanó Miklós, Békéscsaba gazdasági alpolgármestere, a Fidesz helyi önkormányzati képviselője, korábbi országgyűlési képviselő. Hanó Miklós 1957-ben született, húsipari üzemmérnökként diplomázott. 1998–2002 között, valamint 2006 óta Békéscsaba alpolgármestere. 1998–2002 között az FKGP országgyűlési képviselője volt. 2010–2014 között ismét országgyűlési képviselő volt, a Fidesz tagjaként. Szívügye volt Békéscsaba, számos ügyben tett lépéseket a város fejlődéséért. Orbán Viktor miniszterelnök is lbúcsúzott tőle.

Közösségi fa-nyilvántartó rendszert hozott létre egy csabai cég

Térképes közösségi fanyilvántartó-rendszert hozott létre egy békéscsabai szoftverfejlesztő cég. Papp Adrienn, a Fáink.hu projekt kommunikációs vezetője elmondta: egy egyszerű regisztráció után bárki elindulhat okostelefonnal a kezében, hogy fényképet és adatlapot készítsen a környékén lévő közterületi fákról és azok állapotáról, majd azt is jelezheti, ha gondozta, tehát például megöntözte vagy szárvédelemmel látta el azokat. A projekttel azt a célt tűzték ki, hogy a közösségek fogjanak össze a közterületi fákért.

A sikeres tanévkezdésért imádkoztak a csabai református templomban

A gyülekezet áldásával indították óvodába és iskolába a most indult új tanévben a békéscsabai református gyerekeket. A vasárnapi ifjúsági istentiszteletre megtelt a református templom, és a megszokottnál jóval nagyobb számban voltak jelen a közösséghez tartozó felnőttek gyermekei és unokái, a karon ülőktől az egyetemistákig, de a legtöbben általános- és középiskolások. Együtt imádkoztak a sikeres tanévkezdésért, és kértek türelmet a pedagógusoknak.

Mesekönyveket ajándékoztak a csabai szlovák iskolának

Közel félszáz szlovák nyelvű mesekönyvet ajánlott fel a megyei könyvtár a csabai szlovák iskolának. A könyvtár ismertette, fontos számukra az újrahasznosítás, valamint a tanulás támogatása. Éppen ezért a tanévkezdésre közel félszáz jó állapotú, szlovák nyelvű, gyermekeknek szóló mesekönyvet ajánlottak a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium számára. Bíznak benne, hogy az intézmény növendékei örömmel lapozgatják majd a szlovák nyelvű köteteket.

Biztonságosabbá vált a forgalmas jaminai csomópont

Több módon is növelték a közlekedés biztonságát a Franklin, a Pataky és a Kolozsvári utca kereszteződésében – ismertette Nagy Ferenc. Az alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő ismertette, régóta probléma, hogy balesetveszélyes a csomópont, illetve, hogy nehéz kihajtani a Franklin utcából. Most, a mondhatni első ütemben kisebb, ám így is a közlekedés biztonságát növelő forgalomtechnikai beruházások készültek el. Sárga fluoreszkáló keretű STOP- és előjelző táblákat, valamint prizmákat helyeztek ki; illetve lassító harántcsíkozást és útburkolati jeleket festettek fel.

Vármegyenapot tartottak Békéscsaba szívében

A békéscsabai mazsorettek és a tótkomlósi fúvósok látványos felvonulásával, a Békés Vármegyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület díszlövéseivel, majd az ünnepélyes megnyitóval indult szombaton Békés Vármegye Önkormányzatának rendezvénye, a Vármegyenap, amelynek ezúttal nemcsak a békéscsabai Szent István tér, hanem a Jókai színház előtti és a Kossuth tér is otthont adott. A Vármegyenapot 2016 óta rendezik meg, a mostani tehát immár a nyolcadik alkalom. A kezdetektől szempont volt, hogy az eseménynek a vármegye székhelye, Békéscsaba és annak is a szíve, a főtere adhasson otthont minden évben ugyanakkor, azaz az első szeptemberi szombaton.