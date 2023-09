Papp Adrienn elmondta: a békéscsabai Onlinex Solutions Kft. szoftverfejlesztő cégként korábban fejlesztett térképes alkalmazásokat is, és igyekeznek olyan smart city és smart citizen, azaz okosváros- és okospolgár-rendszerekkel kapcsolatban jó példákat ellesni, amelyek itthon is alkalmazhatók. Megnézték a spanyolországi Barcelona és az egyesült államokbeli New York közösségi rendszereit, amelyeknél a helyiek aktívan közreműködve segítik a város működését és vesznek részt a közterületek rendben tartásában.

Mivel sarkalatos kérdést jelent manapság a közterületi fák állapota, jött a Fáink.hu projekt ötlete, hogy készítsenek egy olyan rendszert, amelyben a helyi közösségek nemcsak a fák adatait rögzítik, hanem nyomon követhetővé is teszik azt egymás számára, hogy mi történik a növényekkel.

Kiemelte: a klímaváltozás miatt a fák szerepe egyre inkább felértékelődik, fontos szereplők abban a tekintetben, hogy milyen egy település hőháztartása, légszennyezettsége, ellenállósága, mennyire komfortos az adott városban vagy faluban élni. Ugyanakkor a növények is komoly kihívásokkal néznek szembe, olyanokkal, mint amilyenekkel évtizedekkel ezelőtt – amikor a ma árnyékot adó, terebélyes fákat ültették – nem kellett. Egyrészt pont a klímaváltozás miatt, másrészt azért, mert folyamatosak az építkezések, a közművesítések; például a vezetékek miatt is gallyazzák a fákat.

Papp Adrienn, a Fáink.hu projekt kommunikációs vezetője elmondta: a cél az, hogy a közösségek összefogjanak a közterületen lévő fákért. Fotó: Onlinex Solutions Kft.

Azt tapasztalták, hogy egyre inkább hívószóvá válik a környezettudatosság, a környezetre való odafigyelés; és egyre több közösség, civil szervezet, intézmény vagy cég gondozza a fákat, figyel az állapotukra. Ők a példák alapján hamarabb is reagálnak és találnak megfelelő megoldásokat a problémákra, mint a központi működtetők, fenntartók, legyen szó egy fa locsolásáról vagy a kérgének az ápolásáról. Ezért készítettek egy országosan elérhető térképes felületet, ahol a közterületen lévő fákat mondhatni kezelésbe vehetik a közösségek.

A Fáink.hu oldal hároméves előkészítő munka után tavasszal indult el élesben. A vártnál nagyobb érdeklődés követte a csendes rajtot, sorra csatlakoztak például Budapest környékéről és Dunántúlról is közösségek, akik elkezdték a fákat rögzíteni. Sőt szakmai szervezetek, intézmények, alapítványok, elismert szakemberek szintén megkeresték őket, ötleteket, tanácsokat adva, hiszen szeretnék, hogy ez a projekt fejlődhessen, és várhatók is együttműködések ezen a téren. A tudás megosztása is fontos szempont a projektben, a közösségek a növények gondozásával kapcsolatban olyan információkat adnak bele a közösbe, amelyek mindenki számára elérhetővé válnak.

A Fáink.hu projektet a kommunikációs vezető a minap az óvodásokat, kisiskolásokat megcélzó Zöld Őr Környezetvédelmi Program rendezvényén is bemutatta. Papp Adrienn szerint azok, akik tudnak segíteni a klímaváltozás hatásainak a csökkentésében, ma még ott vannak az óvodákban, iskolákban. Minél előbb viszik haza a gyerekek azt a szemléletet, hogy a fák élőlények és nem utcabútorok, hogy van történetük, annál hamarabb születnek a fák állapotára aktívan odafigyelő, azokra vigyázó közösségek.

Fotózás után jöhet a locsolás

Papp Adrienn, a Fáink.hu projekt kommunikációs vezetője elmondta, hogy a regisztráció roppant egyszerű, meg lehet tenni Facebook- vagy Google-fiókkal is akár, és utána lehet indulni terepre, rögzíteni a fák adatait, fényképeket készíteni róluk. A fajta mellett a fa méreteire kíváncsiak, illetve arra, hogy milyen állapotban van. Utána azt is itt lehet megadni, ha a fát például megöntözték, megmetszették, mulcsozták, és ezeket a gondozásokat vissza is lehet követni későbbiekben.