Folyamatosan szükség van véradókra

A Magyar Vöröskereszt Gyula Területi Szervezete is csatlakozott ahhoz a Retro Védadáshoz, amit immár 15. alkalommal hívott életre az Országos Vérellátó Szolgálat. Az esemény keretében Magyarország 15 pontján várják a véradókat, akik a szolgálat jóvoltából ezúttal snack kolbászt, sört, illetve kulacsot vagy tollat is kapnak. Ezt egészítették ki Gyulán egy fürdőbelépővel is.

Illés Ferenc Fotó: Für Henrik

Retro Véradást szervezett immár 15. alkalommal az Országos Vérellátó Szolgálat Magyarország összesen 15 pontján hétfőn, amihez többek között a Magyar Vöröskereszt Gyula Területi Szervezete is csatlakozott. A gyulai kórház területén található Vérellátó Állomáson 9 órától egészen 18 óráig várják a véradókat a szolgálat által biztosított plusz ajándékokkal, így sörrel, snack kolbásszal, és választható tollal vagy kulaccsal. A felsoroltakon túl pedig a „szokásos” fürdőjegyet is megkapják a vérdonorok. Tövisháti Zsolt, a gyulai területi szervezet vezetője elmondta, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezőként csatlakozott az Országos Vérellátó Szolgálat programjához. Elárulta, a Retro Véradás lényegében azt jelenti, hogy a régi idők hagyományait felelevenítve ezúttal a szolgálat jóvoltából sörrel és snack kolbásszal várják pluszban a véradókat, utóbbi a virslit helyettesíti. A gyulai szervezet vezetője kifejtette, mindig igyekeznek valamilyen ajándékkal várni a véradókat, mert úgy tapasztalták, hogy van igény azokra. Hozzátette, összesen 11 település tartozik szervezetükhöz, köztük több kisebb létszámú is, amelyekben szintén jólesik a véradóknak egy-egy apróság a nemes cselekedetük után. Tövisháti Zsolt beszámolójából kiderült, az idősebb véradók sajnos egyre inkább lemorzsolódnak, hiszen a koruk miatt kiesnek a véradás lehetőségéből, a fiatalokat pedig nehéz megnyerni, még a fent említett ajándékokkal is. Hozzátette, az utóbbi korosztályt leginkább a plazmaadás vonja el a véradástól, és egyre nehezebb utánpótlást találni. Megtudtuk, Gyulán hétfőn és pénteken van intézeti véradás minden héten, illetve amikor lehetőség van, csatlakoznak a mostanihoz hasonló programokhoz is. Hozzátette, az éves tervük helyi szinten közel 3000 véradó behívása, amit évről-évre nehezebb megvalósítani. Végül hangsúlyozta, egy donor, egy véradással három ember életét menti meg, tehát komoly jelentősége van ennek a cselekedetnek. Hozzátette, szükség lehet vérre például egyes műtéteknél. Ezek esetében az orvosok, amikor operációra javasolnak egy beteget már szinte minden esetben kérik, hogy próbáljon meg donorokat toborozni a családja, barátai és ismerősei köréből beavatkozás előtt azért, hogy biztosan jusson elég vér neki is. Ez utóbbit nevezik irányított véradásnak, ám az ismerős donoroknak vércsoportjának ilyenkor nem szükséges megegyeznie a műtétre váró beteg vércsoportjával, mert becserélik neki azonosra. Tövisháti Zsolt összegezte, mindig szükség van tehát véradókra, a meghirdetett programokon kívül a hétköznapokban is, ráadásul minél többre, az összes vércsoportot illetően. Orvos Gábor immár 23. alkalommal érkezett vérdonornak, ezúttal a Retro Véradás keretében a gyulai Vérellátó Állomásra. Elárulta, azért tartja fontosnak a véradást, hogy mindenkinek jusson vér, akinek szüksége van rá. Ő maga egyébként 0 negatív vércsoportú, ami azt jelenti, hogy bárki megkaphatja, amit lead. Hozzátette, sokszoros véradóként már régebb óta fel van iratkozva a témával kapcsolatos hírlevélre, így e-mail-ben értesült a Retro Véradásról, amire rá is szánta a napját. Illés Ferenctől, aki szintén a gyulai Retro Véradásra érkezett megtudtuk, most adott vért 41. alkalommal. Elárulta, főként saját maga miatt ad vért rendszeresen, mert úgy érzi, a szervezetének szüksége van rá. Ehhez jön az a plusz jó érzés, hogy alkalmanként három emberen segíthet, ami esetében immár a 120-at is meghaladja. Végül elmondta, az első véradásakor épp munkanélküli volt, és azért adott vért, hogy legyen szaloncukor a karácsonyfáján. Azóta pedig már az ajándékok sem érdeklik, sőt, legtöbbször tovább adja, vagy elcseréli, a lényeg csak az, hogy tudjon vért adni.

