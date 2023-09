Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke elmondta, a programot sokadik alkalommal szervezték meg Gyulán, a szűrőbusz az elmúlt években több iskolában járt már.

– A megelőző szűrések nagyon fontosak, hiszen a fogszuvasodás Magyarországon népbetegségnek számít – emelte ki a szakember. – Lényeges a szájhigiénia, a betegség időben történő felfedezése és kezelése, így korrigálhatók a problémák.

– Az épp fogak és szép mosoly magabiztosságot és határozottságot is ad a gyerekeknek, emellett az a kapcsolatépítésben is szerepet játszik. Éppen ezért az egészség mellett pszichés hatással is bír mindez – hangsúlyozta.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, dr. Görgényi Ernő polgármesternek jelentős szerepe van abban, hogy a szűrőbusz évek óta eljut Gyulára, illetve segíti az akciót az Egészségfejlesztési Iroda, az Egészséges Városért Közalapítvány és természetesen az önkormányzat is.

A fogászati szűrést végző dr. Várnai Gusztáv is köszöntötte a megjelenteket. Külön kitért arra, hogy a prevenció, illetve a fogászati kezelések számos egyéb betegség megelőzésében is fontos szerepet töltenek be.

– A fogaink és a szájüreg nagyon sok tekintetben hatnak az egészségre, illetve a később kialakuló problémákra – fogalmazott a szakember. Kitért arra is, hogy egyre több fiatalnak van szüksége fogszabályozási kezelésre, amelyen csak úgy lehet részt venni, hogy az érintettnek nincs szuvas foga, illetve fogköve. Szólt arról, hogy a foggal és fogággyal nagyon sok betegség összefügg. Erre több példát is említett, illetve ennek kapcsán a megelőzés, a prevenció fontosságát hangsúlyozta.

Pilánné Ruzsa Ildikó, az intézmény kollégiumvezetője, illetve igazgató-helyettese elmondta, körülbelül 150 általános iskolás diákjuk vett részt a szűrővizsgálaton: – A fiatalok egyébként is járnak kezelésekre, de minden megelőzést szolgáló program nagyon lényeges – tette hozzá az oktatási szakember. – Az ilyen akcióknak szerepük van az érzékenyítésben is, abban, hogy hogy a diákok érezzék, mennyire fontos a fogápolás nem csak az esztétika, hanem az egészség szempontjából is. Láthatják, hogy nem kell tartaniuk a fogorvostól, illetve képet kapnak a rendszeres vizsgálatokról, valamint a megelőzésről.