A kertészetben többféle zöldséggel foglalkoznak – a hagymától a burgonyán át a káposztáig –, amelyek java része aztán a konyhára, a közétkeztetésbe kerül. A közterületek karbantartására, szépítésére ugyancsak hangsúlyt fektetnek: folyamatosan kaszálnak, illetve idén is több helyre ültettek virágokat, így a hivatalhoz, a kastélyhoz, a piachoz, a református templomhoz, az orvosi rendelőhöz, a villanyoszlopokra.

Biharugra szintén részt vett a napokban Békéscsabán, a Békés Vármegyei Kormányhivatal által szervezett közfoglalkoztatási kiállításon, ahol az értékteremtő közfoglalkoztatásért díjat is kapott az önkormányzat. Makra Tibor polgármester szerint ezzel az elmúlt évek értékteremtő tevékenységét ismerték el. Korábban tésztát is készítettek, kosarat is fontak, azonban azzal, hogy csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma – mivel többen el tudtak helyezkedni a versenyszférában –, ezeket a projekteket nem tudták folytatni.