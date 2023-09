– Azt javasoljuk, hogy akik csak tehetik, vásárolják meg elővételben a bérletet, illetve a napijegyeket a rendezvényre – hangsúlyozta Hégelyné Győrfi Ilona programigazgató. – Ennek számos előnye van, például kedvezőbb áron juthatnak hozzá, és a belépés is könnyebb lesz, nem kell külön sorba állni a jegyekért és bérletekért. A sikeres online vásárlást követően a jegyekhez kuponokat küldünk e-mailben. A helyszínen a kuponokat felmutatva mindenki hozzájuthat a belépésre jogosító karszalagokhoz. A fizetés bankkártyával, illetve SZÉP-kártyával (OTP, MBH) is lehetséges. Hatéves kor alatt a belépés ingyenes, és csütörtökön senkinek sem kell belépőt vennie. Az elővételes és a helyszíni belépőárak mind megtalálhatók a fesztivál honlapján (csabaikolbaszfesztival.hu).

Hégelyné Győrfi Ilona elmondta, idén több bejáratot és pénztárt létesítenek, és technikai átalakításokkal meggyorsítják a belépést. Néha mégis előfordulhat, hogy sorban kell majd állni. Ezért javasolják, hogy azok, akik konkrét programot vagy koncertet választanak, jóval előbb érkezzenek, hogy biztosan ne maradjanak le semmiről. Addig pedig más programokon is részt vehetnek, hiszen több helyszínen is folyamatosan zajlanak programok. Emellett a különféle árusoknál is nézelődhetnek, vásárolhatnak, vagy a vendéglátósoknál étkezhetnek.

Érdemes megjegyezni, hogy a fesztiválon készpénzmentes fizetési rendszert alkalmaznak, kivéve a jegyek és bérletek helyszíni pénztári vásárlását. Bankkártyával vagy a fesztivál számos helyszínén igényelhető, feltölthető Festipay-kártyával fizethetnek a fesztiválra kiérkezők.