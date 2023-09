Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta, az év kifejezetten jól indult számukra is.

– A januártól április végéig tartó időszak nagyon jónak számított, sajnos a május és a június kevésbé kedvező időjárása a látogatószámra is rányomta a bélyegét. A nyár követő szakasza azonban jól alakult, és látogatószám elérte a 2019-es referenciaévéét, sőt, egy százalékkal meg is haladta azt – tette hozzá Kun Miklós, aki kitért arra, hogy a bevételek is meghaladták a négy évvel ezelőttit.

A szakember szólt arról, hogy a belföldi vendégek nagy számban keresik fel Gyulát és a Gyulai Várfürdőt, a kedvező tendenciában ugyanakkor kiemelt szerepe van a romániai vendégek magas számának is.

– A látogatottságban amúgy is erős ingadozás figyelhető meg a hétköznapok és a hétvégék között, utóbbi javára – emelte ki. – A román vendégek közül sokan 2-3 napra, péntektől vasárnapig érkeztek hozzánk, illetve sok az egynapos vendég. Ebben a folyamatban fontos szerepe van, hogy a romániai vendégek számára vonzó célpontnak számít Gyula, illetve a várfürdő, helyben sokan beszélik a nyelvet, és a fürdő még mindig kedvezőbb árfekvésű, mint több magyarországi vagy romániai létesítmény.

– Országosan is az tapasztalható, hogy a látogatók tartózkodási ideje csökken, az egynapos vendégek dominanciája erősödik – fogalmazott.

A kedvező nyári szezon másik alapköve, az új vízi gyerekparadicsom népszerűsége, amelyet tavaly adtak át.

– Nagyon sokan keresték fel ezt az attrakciónkat, gyakorlatilag mindig tömegek kapcsolódtak ki ott – fejtette ki Kun Miklós. Belföld tekintetében egyébként továbbra is elsősorban Kelet-Magyarország és Budapest számít a fő küldőterületnek, bár érkeznek távolabbról is vendégek.

Eközben folyamatosak a fejlesztések is a Gyulai Várfürdőben, amelyek egy részét támogatásokból, másik részét pedig önerőből valósítják meg.

Jó ütemben halad a főépület pályázati források segítségével készülő átalakítása és kibővítése. A közel 940 millió forintos beruházás részeként egyebek mellett új pihenőtér, korszerű koedukált öltözők, relax beauty masszázsszalon és pizza-pasta látványkonyha jön majd létre. A munkálatok már a téli pihenő kibővítésénél tartanak, a fejlesztésnek jövő áprilisra kell befejeződnie.

Ezzel párhuzamosan elkészültek az úgynevezett lovardaépület belső építészeti tervei, 14 méteres mélységig a talajröntgenes vizsgálatot is végeznek, majd elkezdődik a felújítás kivitelezésére a közbeszerzési eljárás.

Saját erőből is számos beruházást valósítanak meg. Elkészült a fürdő napelemprojektje, már csak arra várnak, hogy megkapják az engedélyt a főépületre, illetve a fedett családi élményfürdőre telepített 500 kWattos naperőmű használatára. A fejlesztés várhatóan 16-17 százalékkal csökkenti a Gyulai Várfürdő áramköltségeit.

A 4. számú kút csővezetéke kiépült, átvezették a város alatt. A hőközpont beüzemeléshez még különböző munkálatok szükségesek. A fejlesztés a fűtést, illetve a fürdő plusz vízigényét segíti majd. Szintén bővítik a hőcserélő központ, illetve az 5. számú kút kapacitását.

Ugyancsak saját forrásból, több mint 100 millió forintból újították fel az úgynevezett dögönyözős medencét, ami a fürdő egyik ékköve. Zajlik a kupolás wellness diagnosztikája is.