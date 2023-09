Jelenleg a már beérkezett tanári és tanulói kérdőívek kiértékelése zajlik, ez alapján lehet majd az útvonalak között egyfajta rangsort állítani, illetve megállapítani azt, hogyan teljesítettek a különféle útszakaszok összességében, valamint ezek összetevői. A szállást és az ellátást éppúgy pontozzák, osztályozzák a pedagógus résztvevők, mint a túrakísérők hozzáértését és hozzáállását. A szövetség nagy figyelmet fordít a visszajelzésekre, szeretik tudni, mi az, amin mindenképpen változtatni, javítani kell, illetve, mi az, ami igazán jól sikerült, jól működött.

Elképesztő lelkesedést tapasztaltak

– Az új útvonalak kapcsán elmondható, hogy elképesztő lelkesedés volt tapasztalható a szervezők és a túrakísérők részéről – összegzett Pénzes Erzsébet, kifejezve: talán ez volt az első olyan év, amikor az új útvonalak túltettek a régebbieken, illetve hibátlanul ugrották meg a lécet. A békési csapat is lokálpatriótákból állt, akik a legjobbat akarták kihozni, nagyra értékelték, hogy hozzájuk kerékpáros turisták érkeztek. Ezek a friss belépők adminisztratív szempontból is nagyon erősek voltak, a menedzserek is remekül látták el a feladataikat – mondta.

Pénzes Erzsébet: a Békési kastélyok bringás vándortábor a 2023-as szezon egyik legjobb útvonala volt. Fotó: Erdei-Kovács Zsolt

Pénzes Erzsébet úgy fogalmazott: ki meri mondani, hogy a Békési kastélyok bringás vándortábor a 2023-as szezon egyik legjobb útvonala volt. Hozzátette, nem csupán a visszajelzések, hanem személyes tapasztalatok is mondatják ezt vele, nem minden útvonal ilyen, nem mindenkivel ennyire egyszerű és gördülékeny a közös munka. Kotroczó Henrietta útvonalfelelőst és Opauszki Zoltán társszervezőt külön is megemlítette, valamint a szolgáltatói nyitottságot, együttműködést is szóba hozta.

A storytellingben is erősek voltak

Az már a bejáráson is világos volt számára, hogy az itt tevékenykedő túrakísérők minden tekintetben igencsak felkészültek, szeretik azt, amit csinálnak, szeretik ezt a tájat és meg akarják mutatni az ide érkezőknek annak minden szépségét és értékét. Azt is elmondta, hogy a Békési kastélyok túrakísérői mindenben, a technikai-műszaki dolgokban és a szervezésben-lebonyolításban, valamint a storytellingben is kiemelkedően jók voltak. Pénzes Erzsébet szeptember 8-án Békéscsabára érkezik, a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezendő Bringás vándor fotókiállítás megnyitóján köszönti majd a megjelenteket.

A felkéréssel összefüggésben azt említette meg, hogy szívesen vállalta, az egész térség a szíve csücskévé vált múlt év augusztusa, a kezdeti időszak óta, mert az itteni kerékpáros infrastruktúra egészen egyszerűen fantasztikus, sok a látnivaló és emellett rácsodálkozott az itt tetten érhető nagyon kedves igényességre is. – Nem számítottam arra, hogy Békés megye, Békéscsaba ennyire jó hely, ahogyan arra sem, hogy mennyire jó fejek, mennyire lelkesek az itt élők. – Ha ma bárki megkérdez, hogy hol érdemes bringázni, akkor Békés megyét, Békéscsabát és térségét ajánlom – összegzett végül.

Opauszki Zoltán: van mit megmutatni

– Érdemes onnan indítani, hogy egy nagyon mozgalmas, történésekben gazdag év végén vagyunk, ami természetesen nem naptári évként értelmezhető – ezt már Opauszki Zoltán mondta, aki a kezdetektől fogva bábáskodott a Békési kastélyok komplikációmentes megszületésénél. A turisztikai tanácsnok megfogalmazta, nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődött beszélgetés arról a MAKETUSZ-szal, hogy jó ötlet volna bringás vándortábort szervezni a térségben. Az induláskor is tudható, látható volt az, hogy mennyi látnivaló van Békéscsabán és Békés megyében, amelyeket érdemes megmutatni – fogalmazott.