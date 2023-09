Dombegyház A képviselő-testület döntése értelmében idén négy díjazottat köszöntöttek e jeles nap tiszteletére. Dr. Varga Lajos polgármester elsőként egy üres székre mutatott...

4.A község legfiatalabb polgára, Kukla Hajnalka. És szülei

Fotó: Csete Ilona

Dombegyház nagyközség díszpolgára posztumusz elismerést ugyanis a képviselő-testület dr. Isztin Lídia Mária háziorvosnak ítélte 2023-ban, a helyi egészségügyben végzett kiemelkedő és áldozatos munkája elismeréseként. A díjat lánya, Czikkel Lídia vette át. A település gyógyítója tanulmányai, majd családalapítása után, 2004-ben került Dombegyházra és dolgozott a falubeliekért haláláig.

Köszöntötték Veszprémi Sándornét, Annuska nénit

Elismerő oklevél és Dombegyházért Emlékérem kitüntetésben részesült Hurguly Lászlóné a közszolgálatban töltött kimagasló tudással, példás szorgalommal végzett munkájáért. Dr. Varga Lajos méltatásában elmesélte, 1982-től 2023-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott kollégájuk, miközben négy gyermekét felnevelte, ma már hatszoros nagymama.

Hurguly Lászlónét meglepték az elismeréssel

Köszöntötték Dombegyház legidősebb polgárát, Veszprémi Sándornét, ő 1931. november 3-án született. Annuska néni három gyermeket nevelt fel és született négy unokája. Ő is személyesen vette át az elismerést. És személyesen vett részt az ünnepségen családja ölelő karjaiban érkezve a község legfiatalabb polgára, Kukla Hajnalka. A kislány 2023. augusztus 6-án született és 34 naposan csendesen szunyókált az ünnepség ideje alatt - kiderült, van három testőre, a három bátyja...

Czikkel Lídia vette át édesanyja díszpolgári elismerését

Szebellédi Zoltán Békés Vármegye Önkormányzatának az alelnöke is köszöntötte az ünnepség résztvevőit, gratulált a díjazottaknak és megfogalmazta optimizmusát: – Ennek a településnek van jövője. A fejlesztések ismeretében állíthatom ezt és látva azt, hogy egy családban megszületik a várva várt negyedik gyermek, és ahogy látom, a legidősebb generációt is a szerető családja veszi körbe, no ez mind a jövő felé mutat.

A falunapi program szombaton délután és este helyi fellépők és sztárvendégek műsorával, számos közönségprogrammal folytatódott.