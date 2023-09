– Azt, hogy újraindításról van szó, megerősítette a díjazottakkal folytatott beszélgetés is, hiszen többen még az évtizedekkel ezelőtti táblákat is őrzik – hangsúlyozta Herczeg Tamás. – Azoknak, akik példaként szolgálnak a környezetük tisztaságával, rendezettségével, és rendben tartott portájukkal szebbé teszik a várost is, dr. Szebegyinszki Attila jegyzővel adtuk át a Tiszta udvar rendes ház táblákat, és szerény ajándékokat, vásárlási utalványokat. Gratulálok a kondorosi díjazottaknak, és köszönöm, hogy ilyen igényesek a környezetükre.