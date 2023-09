Bessenyeiné Papp Kitti, a Védőburok Nappali Ellátás intézményvezetője elmondta, az NA önsegítő csoport tőlük függetlenül működik, és Békés vármegyében most először tartottak programot, ami éppen ezért egy alakuló gyűlés volt. Ők maguk egyrészt a helyszínt biztosították, másrészt a szervezésben, illetve meghívásokban segítettek, tehát intézményük az NA-tól teljesen független. Az intézményvezetőtől megtudtuk, az alakuló gyűlésre elsősorban olyan résztvevőket hívtak meg, akik már működtetnek valahol az országban ilyen önsegítő csoportokat, és vállalták, hogy Békéscsabán is vezetnek egy kezdő alkalmat.

Bessenyeiné Papp Kitti saját tevékenységükre visszatérve elmondta, szenvedélyvetegek nappali ellátásával foglalkoznak, számukra biztosítanak többek között mentálhigiénés támogatást, tanácsadást, csoportfoglalkozást, melyek keretében önsegítő, illetve önszerveződő csoportokkal tudják a felépülést és a józanodást támogatni.

Megtudtuk, a Védőburok Nappali Ellátás helyszínén már egy ideje működik hétfőnként anonim alkoholisták gyűlése, de egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a kábítószer- és gyógyszerfüggők is teret kapjanak a közös gyógyulásra. Hozzátette, kapcsolatban állnak a Tüdőkórház Addiktológiai Osztályával, és ott is tapasztalták a fent említett igényt. Ráadásul, mivel jellemző az úgynevezett keresztfüggőségek kialakulása, és utána már valaki nem csupán alkoholfüggő lesz, hanem párosul ahhoz például gyógyszer-, vagy kábítószerfüggőség is, így fontosnak tartották, hogy az utóbbiakban szenvedők kapjanak plusz segítséget Békés vármegyén belül is, és ne kelljen egy-egy gyűlés miatt akár órákat utazniuk.