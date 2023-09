Mint kiemelte, a bizottság tagjai, valamint Kálmán Tibor, Békés polgármestere és Polgár Zoltán alpolgármester meglátogatták a református óvodát, valamint a református intézmény Rákóczi utcai alsó tagozatát. A politikusok megismerkedtek az óvoda épületével, építésének történetével, valamint az elmúlt nevelési év eseményeivel. Farkas-Piskóty Boglárka intézményegység-vezető részletesen beszélt a Csillagfürt Református Óvoda küldetéséről, céljairól, pedagógiai módszereiről is.

Ezt követően Vég Gábor igazgatóhelyettes, általános iskolai intézményegység-vezető az intézmény 2022/2023-as tanévéről szólt, valamint a jelenlegi létszámadatokat ismertette a jelenlevőkkel, akiket Molnár Máté vezető lelkész is köszöntött. Az óvodai tanácskozás után a vendégek felkeresték a Rákóczi utcai alsó tagozatot is, ahol Fekete Józsefné vezette körbe őket. Mucsi András bizottsági elnök elmondta, hogy a grémium még később is meglátogatja a Refit, mert a Szánthó Albert utcai felső tagozatot és a Petőfi utcai alsó tagozatot is szeretnék megismerni az önkormányzati döntéshozók.

Molnár Máté, az egyházközség vezető lelkésze kérdésünkre azt nyilatkozta, hogy a Békési Református Egyházközség szoros együttműködésre törekszik a városi önkormányzattal, valamint a településen működő intézményekkel, állami szereplőkkel. Nagyon jó alkalom volt a mai, hogy az intézmény be tudott mutatkozni, és testközelből is meg tudta mutatni az értékeit Békés város vezetőinek.