Közhatalmi bevételként június 30-ig 84 millió forint folyt be. Szabó Gézáné önkormányzati képviselő felvetésére Karakas Anikó polgármester elmondta: a tartozások miatti végrehajtások megkezdődtek, de ezek eredményeként vélhetően nem jön be annyi, mint amennyit előzetesen reméltek. Többek között ezért is módosították a város idei költségvetését.