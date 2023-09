Természettudományos laboratóriumunk 2013-ban létesült, és a pályázati időszakot követően is fontosnak tartjuk, hogy érdeklődő diákokat meginvitáljuk intézményünkbe, hogy megismerkedhessenek a laborban folyó munkával – nyilatkozta lapunknak Zámori Ida. A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, céljuknak tekintik, hogy a természettudományos gondolkodást és szemléletet népszerűsítsék a fiatalok körében. Kiemelte, a Gyulai Tankerületi Központ segítségével valamennyi, a központhoz tartozó intézménynek felajánlhatták a lehetőséget, hogy ellátogassanak a laboratóriumba. Az érdeklődés kifejezetten jelentős, illetve elsősorban Gyuláról egyházi és nemzetiségi iskolák tanulói is felkeresik majd a gimnáziumot. Heti egy alkalommal előzetes bejelentkezés alapján fogadják a csoportokat.

– Jelenleg elsősorban nyolcadikosok jönnek hozzánk, de úgy tervezzük, hogy az alsóbb évfolyamokba járó tanulók felé is nyitunk. Tapasztalataink szerint ugyanis az ifjabb nemzedékek szintén kíváncsiak és nyitottak a mindennapok egyes jelenségeire is rávilágító foglalkozásokra – emelte ki Zámori Ida, aki elmondta, maguk a fiatalok is elvégzik a kísérleteket.

Az igazgató kifejtette, gimnáziumukban évtizedek óta hirdetnek emelt óraszámú biológia tagozatot: – Sokan érdeklődőnek a természettudományos és a reálszakok iránt, illetve végzős diákjaink szép számmal nyernek felvételt ilyen irányú képzésekre – tette hozzá.



Fotó: Für Henrik

Papp Mónika, az iskola természettudományi munkaközösségének vezetője elmondta, a program keretében egy-egy alkalommal két csoportban, párhuzamosan foglalkoznak a hozzájuk látogató diákokkal, majd 45 perc után cserélnek. A korábbi években kémiai és fizikai, ettől a tanévtől pedig kémiai és biológiai kísérleteket végeznek. Minden csoport mindkét területen kipróbálhatja, hogy miként kell természettudományos kísérleteket végezni.

A szakember foglalkozásán biológiai anyagból mutatnak ki keményítőt, a kísérletben krumpli és liszt szerepel. A tanulók mikroszkópizálnak, a krumpliból preparátumot készítenek, illetve kémcsőben is kísérleteznek. Lisztből oldatot hoznak létre, jóddal megszínezik, melegítik, amitől színtelen lesz, majd lehűtik, ami után ismét kék lesz.

Szilágyi János biológiai-kémia szakos pedagógus foglalkozásán pedig háromféle gázt oxigént, hidrogént és szén-dioxidot fejlesztenek, amit parázsló és égő gyűjtőpálcával mutatnak ki. A diákok a kémcsőben egy "mini" robbanást is előidéznek. Így történt ez kedden is.

– A visszajelzések szerint a fiatalok nagyon szeretik az ilyen kísérleteket – tette hozzá.

Kedden a gyulai Dürer Albert Általános Iskola 8. b osztálya látogatott el a természettudományos diáklaboratóriumba. Az osztály tanulója Balog Dorottya elmondta, érdeklődéssel érkeztek a foglalkozásra.

– Még nem igazán vettünk részt hasonló kísérletekben, így kíváncsiak voltunk, hogy mi fog történni egy ilyen gyakorlati program keretében – emelte ki.