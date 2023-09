Négy fontos hírről számoltak be a sajtó képviselőinek. Az egyik az Arany János Művelődési Ház energetikai felújítása és az arra nyert pályázati forrás. Több mint 135 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére.

– Fontos beruházás ez a község életében – tette hozzá Erdős Norbert. Az épülő mini bölcsőde kapcsán megemlítette, 14,5 milliós ráemeléssel a beruházás folytatása, mielőbbi befejezése is garantált. Szintén jó hír, járdafelújításra is nyert pénzt az önkormányzat, 5 millió forintot. Megérkezett a barnakőszén is a településre.

Oláh Kálmán örömét fejezte ki: az energetikai felújításra nagyon nagy szükségük van, igaz, részben már történtek az épületen hasonló fejlesztések: amikor 2014-ben elkészült a nagyterem, az épület jeletős részén elvégeztek külső hőszigetelést.

– A fűtéskorszerűsítésre nagy az igény. Tavaly, csak a téli időszakban például 13 milliót kellett volna erre áldozni, ám a takarékosság jegyében a hideg hónapokban bezártuk az épületet, átköltöztettük az ottani tevékenységeket. A most nyert TOP Plusz forrásból viszont elvégezhetjük a modernizációt, a korábban kimaradt tetőszigetelést és az előtér szigetelését is. Napelemeket is felszerelünk az épületre, reményeink szerint komoly megtakarításokat érünk majd el - tette hozzá a polgármester.

Minibölcsijük jól halad. Az építőanyagárak miatt nagy szükség volt a plusz pénzre. A munkával az idei év végére elkészülnek - jelentette be Oláh Kálmán. A járdaépítésre nyert pénznek is örülnek az apácaiak, ebből megépülhet a Szent Gellért úti járda a Kossuth utcától a Deák utcáig tartó szakaszon. Barnakőszenet már beszerezték, 2 millió forint értékben, kiegészítette az önkormányzat önerővel s vállalta a fuvarköltséget is. A szén már helyben van, az igényeket a lakosság ha benyújtja és elérkezik a fűtési idény, az 560 mázsa szenet kiosztják.