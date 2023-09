Az épület a Terület- és Településfejelsztési Operatív Program keretében újult meg, mely a "Kulturális, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson" címet viselte. A projekt célja, hogy a vidék hagyományát, értékeit felkutassa, megőrizze, és a jövő nemzedékének örökül hagyja.

A XIX. században dohány termesztettek, majd szarvasmarhát tenyésztettek ezen a helyen

Balogh József, Szabadkígyós község polgármestere hangsúlyozta, hálásak a pályázati lehetőségért, hiszen ennek keretében épülhetett meg a Postaház, illetve kerékpárút és autóparkoló is a térségben, emellett fejlesztették a helyi múzeumot, és megújították a Svájceráj épületét is.

Kiemelte, Ókígyóson, a hajdani Kígyós falu területén mindenhol azokkal az épületekkel találkozunk, melyeket régen a Wenckheim-család épített. Mind a közös múltjuk része, a Svájceráj épülete pedig az európai történésekhez is szorosan kapcsolódik.

– Amikor 1806-ban, Berlinben Napóleon kihirdette a kontinentális zárlatot (aminek jelentős gazdasági következményei voltak), akkor már elfoglalta örökségét gróf Wenckheim József Antal. Elkezdte racionális gazdálkodását. Ekkor hiány volt Európában dohányból, nádcukorból és gyapotból, ő szervezte meg a helyi dohánytermesztést. Ez az épület azért áll boltíves oldalfalakból, hogy kellően szellőztethető legyen a dohánylevelek szárításához. Telepített birtoka nyugati részére egy új falut is azért, hogy ott termeljék a keresett portékát, a dohányt. Így született 1814-ben Újkígyós, és lett a mi kígyós településünk neve Ókígyós – árulta el a polgármester.

Később a gróf állattenyésztéshez hasznosította az épületet, befalazták a boltíves nyílásokat, és a már zárt helyiségbe svájci típusú szarvasmarhákat hozatott tenyésztési céllal. Emiatt nevezte el a nép az épületet Svájcerájnak.

A helyiek és a turisták érdekeit is szem előtt tartják

Botyánszki Pál, Újkígyós polgármestere is felidézte a projekten belül lezajlott korábbi fejlesztéseket, melyeket a két település közösen, összefogva hajtott végre. Mint mondja, olyan beruházások történtek a két településen a közelmúltban, melyek minden korosztály számára fontosak és jelentősek. Hangsúlyozta, több tervük van a jövőre nézve is, főként turisztikai szempontból szeretnék tovább fejleszteni a térséget.

Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója elárulta, kultúrakedvelőként és természetjáróként is nagy örömére szolgál minden ehhez hasonló fejlesztés, főként, ha több beruházást foglal magába, és ráadásul több települést is érint egyszerre. Elhangzott, ezeknek a beruházásoknak köszönhetően továbbá nő a települések népességmegtartó ereje is, hiszen az idelátogatókon túl a helyiek is élvezhetik ezeket a szolgáltatásokat.

Szegedi Balázs, a Békés Vármegyei Közgyűlés alelnöke Zalai Mihály elnök, illetve Herczeg Tamás országgyűlési képviselő nevében is köszöntötte a megjelenteket. Az alelnök kiemelte, a vármegyei önkormányzat legfontosabb feladatának tartja a TOP forrásainak lehető legjobb kihasználását. Ismertette, hogy ezek a fejlesztések – akár múzeumról, akár játszótérről van szó – elősegítik a településen élők helyben maradását, illetve a turizmust is, hiszen utóbbi elképzelhetetlen lenne látogatóbarát megoldások nélkül.

Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. alelnöke, a Postamúzeumot fenntartó Postakürt Alapítvány kuratóriumának tagja az idén 156 éves Magyar Postát, a legrégebbi magyar vállalatot bemutatva elmondta, a szervezetet mindig is az innovációk iránti nyitottság, illetve a tradíciók ápolása iránti elkötelezettség kettőssége jellemezte. Ismertette, a Magyar Posta jelenleg az egyetlen olyan hazai állami nagyvállalat, amely az alapítványán keresztül még múzeumot is létrehozott.