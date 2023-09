Annus István polgármester a helyszínen is mesélt az érdeklődőknek arról, hogy a községben e program keretében több kilométer járda, sok-sok parkoló, téglazúzalékos út épült. Közfoglalkoztatásban asztalok, padok, virágládák, hirdetőtábla, szemétgyűjtő került a közterületre. Kerékpártárolókat is létesítettek. Parkosítanak, fásítanak folyamatosan. A konyhára is sok zöldségféle kerül a közfoglalkoztatásban dolgozók munkájából adódóan.

– Megragadtuk a lehetőséget, öregbítve településünk hírnevét, a kiállítás résztvevőit sámsoni lakodalmas édes pereccel, céklás-csokoládés süteménnyel és sámsoni kolbászos szendviccsel kínáltuk. Nagyon nagy sikere volt mindennek, többen visszatértek a standunkhoz és a receptekről érdeklődtek. Imádták a süteményeinket - tette hozzá elégedetten a polgármester.