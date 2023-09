A fővédnök Ribárszki Péter polgármester volt, aki maga is töltötte a kolbászt a Városházi kolbászok elnevezésű csapatban. Dr. Szebegyinszki Attila, Kondoros jegyzője a Hivatali Ütős Hetes gárdáját erősítette.

Hovanecz András elmondta, remek hangulat jellemezte a rendezvényt, a versenyzők és a látogatók is jól érezték magukat, igazi közösségi élményben volt részük. A gyermekekre is gondoltak, például ugrálóvárra, kézműves-foglalkozásokkal.

Többféle módon készítették a töltött káposztát

A versenyen 24 csapat indult, de összesen 32 terméket adtak le bírálatra. Többen ugyanis kolbászt is készítettek, töltött káposztát is főztek. A kolbászgyúróversenyt a Nem kell a rizsa! elnevezésű csapat nyerte Kasik Árpád vezetésével, a töltött káposztáknál a Reptéri csapat ételét találta legjobbnak a zsűri, a gárda csapatkapitánya Melis Zoltán volt. Hovanecz András kiemelte, a siker arra ösztönzi őket, hogy jövőre már harmadik alkalommal is megrendezzék az eseményt.