„Mély fájdalommal vagyunk kénytelenek tudomásul venni, hogy mindössze 61 éves korában elhunyt kedves munkatársunk Lipták-Pikó János (1962 – 2023), a Munkácsy Mihály Múzeum műszaki ügyintézője” – közölte közösségi oldalán a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. Pikónak szólította szinte mindenki, fiatalos világjáróként, az oldtimer autók, a motorozás és a rockzene szerelmeseként ismerték.

Megpróbálta megerőszakolni a Csillag börtön egyik munkatársát egy rab. A BVOP közleményében azt írta, az elsődleges adatok alapján előre kitervelte a szexuális célzatú támadást az emberölés miatt elítélt fogvatartott.

Hat középiskolában indul a honvédelem tantárgy próbaoktatása. A képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákokban erősítsék a honvédelem fontosságát, a hazaszeretetet és a hazafias gondolkodást.

A gyermekek biztonságát erősítő és az iskolások szabályos közlekedését célzó programjairól tartott sajtótájékoztatót a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége pénteken reggel Békéscsabán, a Bartók Béla út és a Petőfi utca forgalmas kereszteződésében. A balesetek megelőzése érdekében ezen a helyen is rendőrök segítik az iskolához autóval érkező szülőket és az úttesten átkelő gyermekeket.

Megfejtették a hosszú élet egyik titkát? Patkánygén hordozza. Kiderült, hogy az egerek, amelyekbe átültették a meztelen patkányok hosszú élettartamát biztosító génjeit, sokkal tovább élnek. A felfedezés igen hasznos lehet az emberi élettartam meghosszabbítása szempontjából.

Mezőhegyes történetének eddig legnagyobb kerékpárút fejlesztése hamarosan a végéhez közeledik. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében egy több mint tíz kilométeres útszakaszt építenek ki a településen, ami a helyiek biztonságos munkába, iskolába járását teszi lehetővé, de turisztikai jelentőséggel is bír. A beruházás részeként rendezték meg a Biciklilakat parádét is pénteken, ahol különböző programokkal várták az érdeklődőket, például be lehetett kerékpározni az elkészült bicikliutat is.

Két új határátkelőt nyitnak Magyarország és Románia között. Ezzel 12-ről 14-re nő az átkelőhelyek száma a két ország határán.

Szeptember 4-től új helyen várja pácienseit Orosházán a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa.

Bika ült az anyósülésen, alig hittek a szemüknek a rendőrök. Nem volt egyszerű, de befért a kocsiba.