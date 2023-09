Csak idő kérdése, hogy nálunk is kapni lehessen a pusztító zombidrogot. Használóját extrém módon elbódítja, sőt meg is ölheti.

Rendőrökre támadtak eritreai ellenzékiek a németországi Stuttgartban, a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint az összecsapásban 26 rendőr megsebesült, több mint kétszáz tüntetőt pedig őrizetbe vettek.

Kiderült, miért zuhanhatott a Balatonba a rendőrség helikoptere. A gép kétfős legénységét egy közelben tartózkodó hajó személyzete mentette ki, és szállította partra őket.

A Délmagyar Podcast adásában M. Tóth Tivadarral, a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárával beszélgettek a mostanában érzékelhető földrengésekről, földmozgásokról, annak okairól, illetve, hogy várható -e még a közeljövőben hasonló észlelés.

Vasárnap immár ötödik alkalommal rajtolt el a Körös-körül Futófesztivál Szarvason, amely idén is jótékonysági akcióval párosult. Ezúttal a mindössze négyesztendős, vesedaganatos Bencéért futottak a részvevők, akinek egy filagóriát építtet a befolyt összegből a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. A rendezvény megnyitójáig már 500 ezer forint összegyűlt a nevezésekből a nemes célra, ami a nap folyamán még tovább gyarapodott.

A Békés Vármegyei Gazdakörök Szövetsége is képviseltette magát Kozsuch Kornél elnök vezetésével vasárnap délelőtt Záhonyban az ukrán határnál a gazdatüntetésen. Elégedetlenségüket fejezték ki ők is ilyen módon azért, mert az Európai Bizottság nem hosszabbította meg az Ukrajnából érkező gabonára és olajos magvakra korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket.

Hálaadó istentiszteletet tartottak vasárnap a gerendási evangélikus templomban, amelyen köszönetet mondtak a templom tetőszerkezetének felújításáért és az idei termésért.

Gyula két Városmarketing Gyémánt Díjat nyert, amelyeket dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit kft. ügyvezetője vehetett át a Várkert Bazárban megrendezett Marketing Summit Hungary rendezvényen.

A pénztárcánknak és az egészségünknek is ártunk azzal, ha hirtelen akarjuk lehűteni vagy éppen felfűteni az otthonunkat. Egyre többen realizálják, hogy a légkondicionáló készülékek nem csupán a nyári hőségben nyújtanak megkönnyebbülést, hanem az őszi hűvösebb napokon is fontos szerepet töltenek be, ám sajnos még mindig számos tévhit és félreértés kering körülöttük. Hogyan tudjuk a legoptimálisabb hőmérsékletet elérni az otthonunkban? Mit tehetünk azért, hogy ne érezzük huzatosnak, ha a készülék működik? Mi okozhatja, ha zajossá válik?

Milliókat gyűjtöttek, miközben sétáltak a battonyaiak. Aki akart, sétált napokon keresztül. Mások bringanyeregre pattantak szombaton és részt vettek a Bringázz Battonya! felhíváson, majd egy szórakoztató délutánt együtt töltöttek az őszi pikniken. A város ugyanis csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez.

Magyar tulajdonba került a két népszerű oldal, miután összehangolt felvásárlás eredményeként az ingatlan.com Zrt. és az Extreme Digital korábbi alapítói megvásárolták a norvég anyacégtől.