A Békéscsabai Evangélikus Egyházközségben hosszú évek óta kántorként szolgál Alföldi Csaba, aki az ország másik feléből, Baranyából települt át Békés vármegyébe. A megyeszékhely zeneiskolájában ifjú orgonistákat és zongoristákat oktat, és olykor koncertezik is. Évek óta az egyik szervezője és közreműködője az Orgonák Éjszakája elnevezésű programnak, amely meghódította a csabai zenebarátokat.

Amíg 2020-ban három, addig 2021-ben és tavaly két-két halálos munkahelyi baleset történt Békés vármegyében. Idén eddig két eset végződött a munkavállaló halálával – közölték a Békés Vármegyei Kormányhivatalnál.

Kedvelt kerékpáros helyszín és futófolyosó Békéscsabán a Lencsési-lakótelep végétől az erdőn át vezető szakasz a veszei elágazásig. Immáron harmadik alkalommal tartottak vasárnap délelőtt hulladékgyűjtést az érintett zöldterületen, példát mutatva a tudatos környezetvédelemre.

Az ősz elejének egyik legnagyobb slágere a lecsó, amit számos módon elkészíthetünk, de akár húsok mellé is tökéletes. Ráadásul idén az alapanyagai is jó termést hoztak. Akik Békésben a kertjükben termelik meg a hagymát, paprikát, paradicsomot, télire is eltesznek a magyar gasztronómia egyik legnépszerűbb ételéből.

Információink szerint súlyos baleset történt Gyula külterületén, a Gyula felől Elek irányába vezető úton, szombaton kora este.

Ötvenéves érettségi találkozóját tartotta a „Vízmű” 1973-ban végzett 4.c osztálya a minap. Fekete László főszervező elmondta, 30-an érettségiztek, sajnos, már csak 20-an maradtak, ebből 18-an el is jöttek, nyolcan hozták a feleségüket is.