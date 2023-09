Kortól, nemtől függetlenül érkeztek az emberek, családok, sportos és civil közösségek, hogy idén is csatlakozzanak egy remek kezdeményezéshez.

A Linamar Hungary Zrt. részéről mindig is fontos volt, hogy támogassa a helyi kezdeményezéseket, és Békés vármegye egyik legnagyobb foglalkoztatójaként részt vegyen a megyei életben, részt vállaljon a közösségépítésben. Kanadai anyavállalatuknál, a Linamar Corporate-nél nagy hagyománya van a karitatív tevékenységeknek, ezt szeretnék kiteljesíteni magyarországi vállalatuknál is.

Az idei volt a hetedik jótékony futógálájuk Gyopároson. Az elmúlt 6 évben közel 2400 nevezővel több mint 5 millió forinttal járultak hozzá a korszerű és hatékony koraszülött-és csecsemőmentéshez a régióban.

A megnyitón Parászka Tibor és dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed

Fotó: Für Henrik

A szombati megnyitón a cég humánpolitikai igazgatója, Parászka Tibor elégedetten nyugtázta: örömteli ez a délelőtt, ennyi segíteni akaró embert megmozgatott a sport és az a közös cél. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a kezdeményezés mellé állnak, a visszatérőknek, az új csatlakozóknak, a szervezőknek, akik színvonalas eseménnyé teszik évről évre a programot.

– Hálásan köszönjük ezt a fantasztikus jótékonysági futást. Alakulásunk óta támogat bennünket a Linamar, profi módon, nemzetközi szintre emelve az online térben ezt a kiváló sporteseményt – e szavakkal köszöntötte a megnyitón a házigazdákat, a megjelenteket dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke.

Szombaton reggel is folyamatosan érkeztek, regisztráltak a segíteni, sportolni akaró emberek, fiatalok, gyerekek

Fotó: Für Henrik

– A koraszülött babák, akik itt születtek, hátrányt ne szenvedjenek - ezért jött az ötlet, legyen hatékony koraszülött- és csecsemőmentéshez autó. Nagy és példaértékű összefogás volt, hogy megvehessük a járművet, majd a berendezéseit, majd a következő kihívást a működtetés jelentette. Havi 3 millió forint ez az összeg, ami nélkületek, az ilyen megmozdulások, akciók, kezdeményezések nélkül nem lehetne zökkenőmentes.

Elhangzott az is, a megvásárolt mentőautó első kis utasa, koraszülött babája orosházi volt, ahogy két napja is orosházi kis utasát szállította a speciálisan felszerelt jármű.

– Üzenete az: volt értelme belevágnunk és szükség van rá. Ti is koraszülött mentők vagytok, hiszen nélkületek nem tudnánk ezt a munkát végezni. Civilek, cégek, szakemberek összefogása, az önkéntesek segítsége példás – sorolta az elnök. Elárulta azt is: fiatal orvosokat vonzott hozzájuk e bevált jó gyakorlat.

A sétatávot idén először hirdették meg. Elsőként ők rajtoltak el

Fotó: Für Henrik

– Idén öt rezidenst vettünk fel, három orvos azért érkezett hozzánk, mert szeretne mentőzni, koraszülöttekkel foglalkozni. Ez fantasztikus érzés ám. Hálásak vagyunk és garantáltan minden forintot a koraszülöttek mentésére fordítunk. Idén az 1 százalék felajánlásából is 12 millió forint érkezett, ez is hozzájárul ahhoz, hogy zavartalanul működhessünk – jelentette be a jó hírt a főorvos, majd az idén először meghirdetett új kategóriára, a sétatávra regisztráltakat Tóth László futónagykövet indította el.

Ezután bemelegítettek a futók és több kategóriában elrajtoltak. Ottjártunkkor több mint kétszáz futó volt jelen. Online pedig 200 regisztráció történt. Az addig befolyt felajánlás 1,7 millió forint volt.