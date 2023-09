– Mint egyesület szeretnénk egy kis buszra pályázni, amely iskolába, óvodába hordhatná be a gyerekeket – szólt egyik fontos céljukról. – Javítani szeretnénk az életkörülményeket. Gondolkodunk abban, hogy jövőre létrehoznának egy állatsimogatót, ami turistákat is vonzana. Átvitt és valódi értelemben is szeretnénk felvirágoztatni a településrészt.

A szombati rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, a program legfőbb célja az volt, hogy még inkább megismerjék egymást.

– Még Dénesmajorban sem tudta mindenki, hogy megalakult az egyesület. Szerettük volna a helyiek tudtára adni, hogy vagyunk, létezünk, és tenni akarunk a jövőért – hangsúlyozta. – Érdekes, hogy Gyulán is élnek sokan, akik még nem jártak itt. Hazánkban nagyon sok jó példa akad arra, hogy sikeres városok mellett kisebb települések is felvirágoznak. Az árfekvés és a természetközeliség egyaránt vonzó lehet.

A szombati programon egyébként minden térítésmentesen volt elérhető. A főzőversenyhez, a gulyáshoz a Körös Delta Vadásztársaságtól kapták támogatásként a dámszarvashúst. Támogatásként érkezett 800 lekváros bukta és 100 kiló kenyér is. A gasztronómiai eseményre harmincegy csapat nevezett, amely összesen 530 főre főzött.

A Gyulai Grácia Mazsorett Együttes, a nagyzerindi néptáncosok, a 60+ Szenior Tánccsoport és a Táncoslábú Amazonok egyaránt támogatásként léptek fel. Délben jó ebédhez szólt a nóta Házse Tibornak köszönhetően, és értékes tombolanyeremények is gazdára találtak. A főnyeremény egy Balaton-parti négynapos családi kirándulás volt. A program a Dénesmajor-Gyulavári labdarúgó mérkőzéssel zárul.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, nagyon fontos, hogy legyenek rendezvények, hogy összejöjjenek az emberek.

– Kell egy igazi közösségi érzés ezen a településrészen is, de ez csak akkor él, ha a helyieknek fontos, ha a helyiek tesznek ezért – fogalmazott. Kiemelte, ezért is örült a Dénesmajor Jövőjéért és Ifjúságáért Kulturális Egyesület megszületésének, amely generálja majd a közösségi életet és programokat szervez a településrészen.

– Kellenek ilyen önálló kezdeményezések, öntevékeny csoportok – hangsúlyozta.

A polgármester kifejtette, szélesebb körű összefogás is kialakulhat a kezdeményezés körül.

– A Körösök mentén kiterjeszthető az együttműködés Dénesmajor felé – tette hozzá. Mint mondta, az eseményen szintén jelenlévő Kálmán Tiborral, Békés polgármesterével van olyan elképzelésük az említett együttműködés terén, hogy a településrészen kerékpártúrákhoz megállót létesíthetnek.