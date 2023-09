Dr. Orosz Tivadar, a BVKIK elnöke elmondta, a Széchenyi Kártya igen fontos hitelforrást biztosít a vállalkozásoknak kedvező, 5 százalékos kamattal. A több mint 12 éve létező hitel 2022-ben nagyon fellendült és idén is nagy az érdeklődés a kölcsön iránt. Békésben ebben az évben 1132 igénylés érkezett be a kamarához, 37 milliárd forint értékben. Ebből 20 milliárdot már kihelyeztek. Az új Agrár Széchenyi Kártya MAX+ folyószámlahitel is nagy érdeklődésre tart számot, ezt is a kamara helyezi ki.

Az agrárhitel a kiemelt állami támogatásnak köszönhetően 5 százalék körüli kamattal maximum 100 millió forint összegben 1,2 vagy 3 évre igényelhető.

Az elnökségi ülésen döntöttek az „Év gyakorlati oktatója” és az „Év duális képzőhelye” kamarai díj odaítéléséről, illetve arról is, hogy a jövőben jutalmazzák az év iskolai, gyakorlati oktatóját is.