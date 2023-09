A tárlatot Fábián Ildikó, a helyi könyvtár vezetője nyitotta meg. Elmondta, felhívásukra sokan hoztak be olyan darabokat, melyek az 1800-as évek végétől jellemzően az 1970-es évekig díszítették főként a konyhákat, aztán átvette szerepüket a csempe.

Sok esetben ezen darabok kidolgozására a hétvégi délutánokon nyílt lehetőség, jutott rá idő, valamint alkalmat biztosítottak erre az iskolai kézimunkaórák is a 10-12 éves lányok számára. Évtizedekkel ezelőtt a bepiszkolódott textíliát a többi ruhaneművel együtt mosták ki, és a helyére addig egy másik került, elhasználódások azonban így is gyors volt. Valameddig javítgatták a falvédőket, ez több kiállított darabon is jól látszik. A kézimunkák a konyhákban előkelő helyre kerültek, a régi fényképek, a házi áldás, a falinaptár és a vezetékes rádió mellé.

Fábián Ildikó elmondta, a kiállítás a Kétsopronyi Közösségi Színtér előterében szeptember 6-áig látogatható, nyitvatartási időben.