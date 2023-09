Ezt ne hagyja ki! A hét embere

Kincseskamrájában lapuló termékével nyerte a versenyt a csabai Such Zoltán András Békéscsaba Először nevezett háromkilós, füstölt vastagkolbászával a csabai fesztivál szárazkolbászversenyére, és máris nyert. Persze, ez hamarabb is megtörténhetett volna, ha marad egy-két szál az elmúlt évek versenyire, de addigra mindig elfogyott. Most azonban talált a kincseskamrában három rudat, az egyikkel nevezett, és nyert is. Lapunknál Such Zoltán András, a 2022-es év kolbászkirálya a hét embere.