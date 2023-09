Bartolák Mária beszélt arról, hogy hagyományőrző tevékenységük része a haluska- és brindzakészítés mellett a tanyai épületbelsők korhű bemutatása, hasonlóan a jószágokhoz a galamboktól a kacsákig, a szamártól a malacokig. Fűszerkertjükben minden megterem, ami az ételek ízesítéséhez kell zsályától a kakukkfűig. Kitért arra, további munkára ösztönzi őt, a családját és a munkatársait, hogy az Év tanyájának választották meg országosan a Frankó Tanyát, valamint az „Az Év Széchenyi Vállalkozása – A család különdíja" elismerést is megkapták. A csabai brindzás haluskának – amihez a brindzát is maguk állítják elő – szerinte nincs párja, de ugyanúgy igaz ez a szilvalekváros, mákos derelyére is.

Stúdiónk vendége hangsúlyozta, a Petrovszki tanya 1868-ban épült, és az eredeti állapotot állították vissza a felújítás során.

– Miután megvásároltuk az ingatlant, nagy meglepetésemre kiderült, hogy a szépapám volt Petrovszki András anyai ágon – mondta Bartolák Mária. – Szépapám 1822-ben született, és 1889-ben hunyt el, földműveléssel foglalkozott, gazdálkodott.

A tulajdonos szólt arról, az épületben többek között található egy tisztaszoba – az akkori szokásoknak megfelelően –, egy kisszoba, konyha, kamra, és fürdőszobát is kialakítottak, a szabadkéményt pedig újra működésbe hozták.

